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Легенды Бендерской крепости – на новых приднестровских марках

Легенды Бендерской крепости – на новых приднестровских марках

В Бендерском историко-краеведческом музее состоялась презентация и спецгашение новой серии почтовых марок от издательства «Марка Приднестровья».

В серии «Легенды Бендерской крепости» две марки. Одна изображает полёт барона Мюнхгаузена, вторая – золотую карету гетмана Мазепы. Тираж серии – 4900 экземпляров, сообщает novostipmr.com.

Почтовый выпуск входит в мировую серию марок, объединённых общей тематикой «Мифы и легенды стран и народов».

На малом почтовом листе изображена женщина в белом одеянии. Это призрак Белой Дамы, который, по легенде, каждую ночь появляется на центральной башне Бендерской крепости, пролетает через всю цитадель и исчезает. Белая Дама в прошлом могла быть женой коменданта крепости, сброшенной с башни за попытку бегства.

Портрет Белой Дамы украшает конверт первого дня. Марки с бароном Мюнхгаузеном и Степаном Мазепой можно приобрести отдельно, сообщили в пресс-службе бендерской госадминистрации.
novostipmr.com
  • Сегодня, 09:36
  • DTV
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