В Бендерском историко-краеведческом музее состоялась презентация и спецгашение новой серии почтовых марок от издательства «Марка Приднестровья».
В серии «Легенды Бендерской крепости» две марки. Одна изображает полёт барона Мюнхгаузена, вторая – золотую карету гетмана Мазепы. Тираж серии – 4900 экземпляров, сообщает novostipmr.com.
Почтовый выпуск входит в мировую серию марок, объединённых общей тематикой «Мифы и легенды стран и народов».
На малом почтовом листе изображена женщина в белом одеянии. Это призрак Белой Дамы, который, по легенде, каждую ночь появляется на центральной башне Бендерской крепости, пролетает через всю цитадель и исчезает. Белая Дама в прошлом могла быть женой коменданта крепости, сброшенной с башни за попытку бегства.
Портрет Белой Дамы украшает конверт первого дня. Марки с бароном Мюнхгаузеном и Степаном Мазепой можно приобрести отдельно, сообщили в пресс-службе бендерской госадминистрации. novostipmr.com