Делегация Европейского Союза в Республике Молдова проводит, в рамках Европейской зеленой недели 2022 года, начиная с 30 мая 2022 года, кампанию под девизом «Европейское зеленое соглашение – перейдем от слов к делу!».
В течение Европейской зеленой недели, с 30 мая по 5 июня 2022, пройдет информационная кампания о значимости окружающей среды. Кампания призвана вдохновить детей, молодёжь, все общество к активным действиям во имя более надежного будущего.
Кампания предполагает проведение пресс-конференций, flashmob-ов, публичных акций, запуск тематических проектов, открытие выставок и организацию концерта на открытой площадке. Успешные истории, репортажи, карикатуры и визуальные проекты, посвященные лучшим достижениям в области сокращения вредных выбросов и продвижения зеленого экономического развития, также войдут в программу Зеленой недели. Кампания завершится празднованием Всемирного дня окружающей среды, отмечаемого 5 июня.
«В этом году главной целью нашего диалога является продолжение усилий направленных на осуществление стратегии по зеленому росту и трансформации Европейского Союза. Мы акцентируем три важных аспекта: циркулярная экономика, нулевое загрязнение и биологическое разнообразие. В Республике Молдова наша миссия по защите окружающей среды добилась значительных успехов благодаря совместным усилиям местных администраций, бизнес сообщества и гражданского общества. Пользуясь случаем и памятуя о лозунгах Европейского года молодежи, обращаюсь к юному поколению с призывом стать движущей силой преобразований, стать примером и моделью экологического образа жизни. Мы совершенно уверены в том, что вы осуществите свое призвание превратить Республику Молдова в более успешную и еще более зеленую страну», заявил посол Европейского Союза в Республике Молдова, Янис Мажейкс.
Девиз Европейской зеленой недели нынешнего, 2022 года – «Европейское зеленое соглашение – перейдем от слов к делу!» – нацелен на то, чтобы лица ответственные за принятие решений осмыслили эффективность своих усилий, равно как и необходимость срочных мер, обеспечивающих надежное будущее. В то же время, важной целью является поднятие уровня осознания экологической политики Европейского Союза в пору кризисов, учитывая три важных аспекта трансформации: циркулярная экономика, нулевое загрязнение и биологическое разнообразие.
Всемирный день окружающей среды впервые отмечался 5 июня 1974 года. В этот день всеобщий призыв к осуществлению действенных мер для защиты нашей планеты обращен к правительствам, известным людям и простым гражданам.
Европейский Союз является мировым лидером в области защиты окружающей среды. Экологическое развитие является одним из важнейших областей в которой ЕС оказывает поддержку Республике Молдова. За последние годы предприняты значительные усилия для применения законодательства и нормативных документов по главенствующим политикам в соответствии и Соглашением об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским Союзом.
ЕС поддержал Республику Молдова в разблокировании спектра возможностей для более экологического развития, улучшения менеджмента отходов и водной инфраструктуры, сохранения биологического разнообразия, для эффективного управления лесными ресурсами и экосистемами, а также в улучшении систем управления рисками и экологическими потерями.
Эти усилия были поддержаны посредством региональных проектов EU4Environment, EU4Climate и Соглашения мэров, а также с продвижением инициатив в составе специальных проектов по защите окружающей среды и развитию энергетической эффективности.