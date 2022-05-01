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Делегация Европейского Союза в Молдове отмечает Европейскую зеленую неделю 2022

Делегация Европейского Союза в Молдове отмечает Европейскую зеленую неделю 2022

Делегация Европейского Союза в Республике Молдова проводит, в рамках Европейской зеленой недели 2022 года, начиная с 30 мая 2022 года, кампанию под
девизом «Европейское зеленое соглашение – перейдем от слов к делу!».

В течение Европейской зеленой недели, с 30 мая по 5 июня 2022, пройдет информационная кампания о значимости окружающей среды. Кампания призвана
вдохновить детей, молодёжь, все общество к активным действиям во имя более надежного будущего.

Кампания предполагает проведение пресс-конференций, flashmob-ов, публичных акций, запуск тематических проектов, открытие выставок и организацию концерта на открытой площадке. Успешные истории, репортажи, карикатуры и визуальные проекты, посвященные лучшим достижениям в области сокращения вредных выбросов и продвижения зеленого экономического развития, также войдут в программу Зеленой недели. Кампания завершится празднованием Всемирного дня окружающей среды, отмечаемого 5 июня.

«В этом году главной целью нашего диалога является продолжение усилий направленных на осуществление стратегии по зеленому росту и трансформации
Европейского Союза. Мы акцентируем три важных аспекта: циркулярная экономика, нулевое загрязнение и биологическое разнообразие. В Республике Молдова наша миссия по защите окружающей среды добилась значительных успехов благодаря совместным усилиям местных администраций, бизнес сообщества и гражданского общества. Пользуясь случаем и памятуя о лозунгах Европейского года молодежи, обращаюсь к юному поколению с призывом стать движущей силой преобразований, стать примером и моделью экологического образа жизни. Мы совершенно уверены в том, что вы осуществите свое призвание превратить Республику Молдова в более успешную и еще более зеленую страну», заявил посол Европейского Союза в Республике Молдова, Янис Мажейкс.

Девиз Европейской зеленой недели нынешнего, 2022 года – «Европейское зеленое соглашение – перейдем от слов к делу!» – нацелен на то, чтобы лица ответственные за принятие решений осмыслили эффективность своих усилий, равно как и необходимость срочных мер, обеспечивающих надежное будущее. В то же время, важной целью является поднятие уровня осознания экологической политики Европейского Союза в пору кризисов, учитывая три важных аспекта трансформации: циркулярная экономика, нулевое загрязнение и биологическое разнообразие.

Всемирный день окружающей среды впервые отмечался 5 июня 1974 года. В этот день всеобщий призыв к осуществлению действенных мер для защиты нашей планеты обращен к правительствам, известным людям и простым гражданам.

Европейский Союз является мировым лидером в области защиты окружающей среды. Экологическое развитие является одним из важнейших областей в которой ЕС оказывает поддержку Республике Молдова. За последние годы предприняты значительные усилия для применения законодательства и
нормативных документов по главенствующим политикам в соответствии и Соглашением об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским Союзом.

ЕС поддержал Республику Молдова в разблокировании спектра возможностей для более экологического развития, улучшения менеджмента отходов и водной
инфраструктуры, сохранения биологического разнообразия, для эффективного управления лесными ресурсами и экосистемами, а также в улучшении систем
управления рисками и экологическими потерями.

Эти усилия были поддержаны посредством региональных проектов EU4Environment, EU4Climate и Соглашения мэров, а также с продвижением инициатив в составе специальных проектов по защите окружающей среды и развитию энергетической эффективности.

За тем как проходит Европейская зеленая неделя 2022 года можно проследить здесь:
https://www.facebook.com/EUDelegationMoldova
https://eu4moldova.eu/ru/eu-green-week-2022/
  • Вчера, 22:37
  • DTV
  • Просмотров: 29
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