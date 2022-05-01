Молдавская таможня наконец-то отпустила груз лекарств приднестровского ООО «Кейсер», который удерживался с конца марта – начала апреля. На сегодняшний день груз въехал в Приднестровье, и в ближайшее время он будет на складе предприятия. Затем лекарства поступят в аптеки компании и, возможно, в лечебные учреждения республики.
Об этом ИА «Новости Приднестровья» рассказал начальник главного внешнеполитического управления МИД ПМР Дмитрий Паламарчук. По его словам, у властей Молдовы на самом деле не было никаких оснований тянуть с пропуском медикаментов.
«От того момента, когда молдавская сторона в лице сначала вице-премьера Олега Серебриана, потом других своих представителей пообещала решить этот вопрос, и до того момента, когда мы действительно смогли завезти груз, прошло два месяца. Это очень долго. Процесс бюрократизировался нарочно», - считает Паламарчук.
Он подчеркнул, что партия лекарств, в которую входили препараты российского, а также прибалтийского производства, созданные по стандарту GMP, соответствовала всем критериям безопасности и эффективности. «Я думаю, в этом не было сомнений даже у Молдовы», - отметил представитель МИД.
Несмотря на то что все грузы ООО «Кейсер» были пропущены, на сегодняшний день нет главного – всеобъемлющего решения вопроса с импортом медикаментов в ПМР. Нет понимания того, как Приднестровье станет завозить лекарства дальше. Тирасполь и Кишинёв так и не договорились о номенклатуре препаратов, которые будут допускаться к импорту в ПМР.
Из-за этого приднестровские фармкомпании сейчас находятся в режиме ожидания. Они не производят закупку на традиционных рынках: в России, Украине, Белоруссии, Индии, опасаясь, что просто не смогут завезти груз. В итоге в Приднестровье начинает складываться дефицит на фармацевтическом рынке, люди не имеют доступа к традиционным лекарствам. В аптеках вынужденно меняется номенклатура медикаментов, растут цены на часть из них. Всё это не может не тревожить.
Представитель МИД рассказал, что на встречах экспертных (рабочих) групп специалистов по здравоохранению многократно обсуждался вопрос о том, чтобы разрешить ПМР ввозить для внутреннего использования препараты из двух приднестровских списков – социально значимых, а также жизненно важных лекарств. Причём такой вариант предлагала сама молдавская сторона. Но и это до сих пор не сделано – из-за того, что инициатива молдавских экспертов якобы не получает поддержки в молдавском правительстве. «Пока представители Молдовы там занимаются решением внутриорганизационных вопросов, страдают наши люди, пациенты», - отмечает Дмитрий Паламарчук.
По его словам, Приднестровье станет продолжать переговоры с Кишиневом в том, что касается импорта медикаментов. Решение этого вопроса нужно найти срочно.
«На техническом уровне механизм, в принципе, обговорен. У молдавской стороны, вроде, есть еще понимание того, что если речь идет о заказе Минздрава ПМР и существуют подтверждающие это документы, то ввозу таких грузов Молдова тоже не должна препятствовать. Но все это есть как бы в умах экспертов и пока никак не положено на бумагу. А значит, не является руководством к действию ни для молдавского агентства по лекарствам, ни для молдавской таможни. Потому, конечно, переговорный процесс будет продолжаться», - подчеркнул представитель МИД.