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Приднестровская группа "Avramov-Band" дарит всем "Солнце"

Приднестровская группа "Avramov-Band" дарит всем "Солнце"

В первый день лета, у группы "Avramov-Band" состоялась премьера клипа на новую песню «Soare» (Солнце). В клипе ярко отражен молдавский колорит, а в тексте присутствует философский подтекст.

Нужно отметить, что в сьемке активное участие принимали маленькие актеры – трое детей музыканта Евгения Аврамова, а также его две племянницы и крестница. На официальной странице youtube-канала он также выражает благодарность за отличную актёрскую работу главному герою видео - дедушке Валерию Галецку.

Барабанщик группы Алексей Василакий является автором текста, авторами музыки стали солист Аврамов Евгений и Роман Казак, который занимался аранжировкой, мастерингом, записью инструментов и вокала, а также отвечал за игру на найе. За игру на трубе отвечал Александр Шереметьев.

Клип опубликован меньше суток, а уже успел набрать многочисленные просмотры, а также позитивные комментарии на разных площадках. Например, комментарий подписчика Альберта на площадке одного из пабликов:
«…За душу берет. Аж мурашки. Тоже подумал про Евровидение. Смело можно их туда от Молдовы пустить, и думаю, что они там даже, могут победить. Такое сочетание фольклора и современной музыки – очень классно слушается. А най – это вишенка на торте!»

Днестр ТВ предлагает Вам зарядиться отличным настроением, проникнуться философией и колоритом нового клипа группы "Avramov-Band" на песню «Soare».
Приятного просмотра!

Осторожно! Можете подпевать и подтанцовывать!



Чуть ранее, Евгений Аврамов, к международному дню спортивной борьбы выпустил новую авторскую песню про жизнь и про борьбу! Песня так и называется "Жизнь-Борьба". Этому виду спорта автор музыкального произведения посвятил уже 20 лет. Данная композиция посвящается всем любителям борьбы, действующим спортсменам, ветеранам и тем, кто хочет связать свою жизнь с этим прекрасным видом спорта!


  • Сегодня, 11:04
  • DTV
  • Просмотров: 11
  • Комментариев: 0

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