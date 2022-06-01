В ходе прошедшего в Бендерах заседания ОКК стороны так и не смогли продвинуться вперед ни по одному вопросу.
Приднестровская делегация распространила информацию обо всех блокпостах, которые были выставлены в конце апреля на въездах в города республики в рамках противодействия террористической угрозе. Однако эта информация не устроила молдавскую сторону. В частности, тем, что в ней не отражено количество оружия, которое якобы было завезено силовыми структурами Приднестровья в Зону безопасности. Между тем, как отметил Олег Беляков, никакого дополнительного оружия в Зоне безопасности нет. Сотрудники милиции несут службу на блокпостах с тем оружием, которое и так находилось на хранении в городских и районных органах внутренних дел и на которое в разное время Объединенным военным командованием выдавались вкладыши на право ношения в Зоне безопасности, передает novostipmr.com.
Обеспокоенность приднестровской делегации вызвал и тот факт, что доклад Объединенного военного командования так и остался неподписанным из-за того, что старший военный начальник от Республики Молдова не дал своего согласия на выезд военных наблюдателей для проверки информации о взрывах на территории миротворческого батальона Приднестровья в селе Владимировка.
Комментируя по окончании заседания характер дискуссии, сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков отметил, что в последнее время представители нашей республики сталкиваются с резко негативным отношением со стороны коллег из Молдовы, вплоть до прямых оскорблений в свой адрес.
«Режим нагнетания обстановки становится систематическим. Такое впечатление, что он специально поддерживается молдавской стороной, чтобы создавать в рамках миротворческого процесса некоторую неопределенность, неуверенность в том, что ОКК может принимать цивилизованные и грамотные решения», - отметил Олег Беляков.
Не встретил поддержки у делегации Молдовы и проект решения, представленный российской делегацией, которая предложила, в частности, с помощью военных наблюдателей проверить ту информацию, которая была представлена приднестровской стороной.
«Российская делегация внесла достаточно мощный блок предложений, в котором поручалось военным наблюдателям выехать и все зафиксировать – оружие, блокпосты, посчитать численность личного состава, четко это все доложить на ОКК, чтобы мы определились с мерами дальнейшего взаимодействия, с расстановкой сил и средств в Зоне безопасности, возможно, передислокацией каких-то определенных элементов, - отметил Олег Беляков. – Все это могло быть согласовано в рамках нашего общего решения, чего сегодня не случилось».
В целом делегация Молдовы заняла контрпродуктивную позицию, подчеркнул сопредседатель ОКК от Приднестровья.
«По действиям молдавской стороны мы видим, что она явно не хочет взаимодействия, - отметил Олег Беляков. - Значит, это обусловлено определенными командами, которые поступают в том числе и в отношении делегации, которая заседает в Объединенной контрольной комиссии. Я должен констатировать, что мы работаем в Зоне безопасности, и ОВК пытается взаимодействовать, и военные наблюдатели, но в рамках ОКК нам согласия найти не удалось». novostipmr.com