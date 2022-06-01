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Президент Франции сегодня осуществляет официальный визит в Румынию, а завтра в Молдову

Президент Франции сегодня осуществляет официальный визит в Румынию, а завтра в Молдову

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Молдову и Румынию с визитами на этой неделе. Как передает infotag.md, об этом сообщают международные СМИ со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

«Одной из главных целей поездки Макрона в Румынию 14 июня станет встреча с представителями Вооруженных сил Франции, которые базируются в Румынии в рамках военного присутствия сил НАТО. После этого он отправится 15 июня в Молдову, где намерен выразить поддержку Франции этой стране на фоне украинского конфликта», - отмечается в сообщении.

Визит в Кишинев осуществляется как в контексте войны, так и в связи с предстоящим рассмотрением заявки Молдовы на членство в ЕС. Вопрос будет рассматриваться 23-24 июня на заседании Европейского Совета. Франция председательствует в Совете до 30 июня, а Эммануэль Макрон выступил в поддержку заявки Молдовы на предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза.
infotag.md
  • Сегодня, 08:26
  • DTV
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