Рабочая группа призывает отвергнуть инициативу депутата Владимира Боли по рекам Днестр и Прут.
В заявлении руководству РМ представители группы «Окружающая среда, изменение климата и энергетическая безопасность» Молдавской национальной платформы Форума гражданского общества ЕС-Восточное партнерство заявили, что законопроект не учитывает произошедшие в последние десятилетия изменения гидрологического режима и непрерывный спад рек и фактически направлен на добычу и продажу песка и гравия из рек под предлогом развития судоходства, передает point.md ссылаясь на deschide.md
На пресс-конференции в IPN Лилия Курки, местный координатор Рабочей группы 3, сказала, что, к сожалению, эта законодательная инициатива уже была одобрена тремя парламентскими комитетами, но не профильным комитетом.
«Как стороны, подписавшие декларацию, мы очень обеспокоены, просим парламентскую комиссию не одобрять этот законопроект и с уважением просим автора отозвать законопроект из парламента, учитывая, что, как говорится в заявлении, этот законопроект был изначально основан на ложных предположениях о возможности развития полноценного судоходства по Днестру и Пруту в нынешних гидрологических условиях. Законопроект абсолютно антиэкологический», — отметила Лилия Курки.
Илья Тромбицкий, исполнительный директор Международной ассоциации хранителей рек «Эко-ТИРАС», отметил, что проект предусматривает широкое использование ранее охраняемых законом рек Днестр, Дунай и Прут для хозяйственной деятельности – строительство временных причалов и подъездные пути для вывоза урожая и других товаров, транспорта и пассажиров.
В связи с этим в законопроекте предлагается отказаться от процедур экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду для всех планируемых мероприятий. Предполагается отказ от необходимости соблюдать тишину в период размножения рыбы, в том числе разрешается использование моторных лодок на воде в период нереста, а также вырубка леса, добыча песка и гравия и другие виды деятельности. Песок и гравий, извлекаемые из русел малых рек, настоящим Законом выводятся из-под действия Кодекса о недрах, и их дальнейшая судьба законом не определяется.
Подписанты декларации заявляют, что экономические операторы, выполняющие работы по поддержке водного пути, освобождаются от возмещения ущерба, причиненного окружающей среде, а это означает, что принцип ООН, что «платит загрязнитель», не применяется. По их словам, законопроект не учитывает произошедшие в последние десятилетия изменения гидрологического режима и непрерывный спад рек и направлен, по сути, на добычу и продажу речного песка и гравия под предлогом освоения судоходство, которое не может быть эффективным в данных природных условиях. Кроме того, согласно информационной записке, реализация закона требует значительных бюджетных вложений, альтернативой которым является продажа песка и гравия - известная коррупционная деятельность. Не учтено, что в связи со строительством гидроэлектростанций на реках остановлен твердый сток песка и гравия. Поэтому их добыча приведет к засорению рек и утрате биоразнообразия, утрате способности рек к самоочищению, что вызовет удорожание подготовки питьевой воды, функции рекреации.
Председатель Экологического движения Молдовы Алеку Реницэ, член Рабочей группы 3, заявил, что этот законопроект не должен быть принят. «Ни экономика Республики Молдова, ни все, что связано с экологией или национальными интересами, не должны выиграть от продвижения такого законопроекта, который, надо признать, появляется практически при каждой смене власти в Молдове. Это законопроект, который исходит из подполья теневой экономики. Это проект, предложенный некоторыми кланами, которых мы не знаем напрямую, но которые всегда пытаются проверить экологов, а также власть, которая должна окончательно принять решение», — сказал Алеку Реницэ. point.md