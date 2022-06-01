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Приднестровский Центробанк изменил размер обязательной продажи части валютной выручки

Приднестровский Центробанк изменил размер обязательной продажи части валютной выручки

Размер обязательной продажи части валютной выручки для приднестровских внешнеэкономических агентов снижен с 25% до 0%. Это касается как юридических лиц – экспортеров, так и индивидуальных предпринимателей.

Как отмечает Приднестровский республиканский банк, новый порядок будет применяться по отношению к валютной выручке, полученной с 14 июня нынешнего года, пишет novostipmr.com.

Изменения в Положение ПРБ «Об осуществлении обязательной продажи части валютной выручки» опубликованы на сайте Центробанка в разделе «Нормативные документы».
novostipmr.com
  • Вчера, 20:56
  • DTV
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