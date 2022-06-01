Размер обязательной продажи части валютной выручки для приднестровских внешнеэкономических агентов снижен с 25% до 0%. Это касается как юридических лиц – экспортеров, так и индивидуальных предпринимателей.
Как отмечает Приднестровский республиканский банк, новый порядок будет применяться по отношению к валютной выручке, полученной с 14 июня нынешнего года, пишет novostipmr.com.
Изменения в Положение ПРБ «Об осуществлении обязательной продажи части валютной выручки» опубликованы на сайте Центробанка в разделе «Нормативные документы». novostipmr.com