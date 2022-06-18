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«Гнильцой пахнет». Моргенштерн не приедет на концерт в Кишинев

«Гнильцой пахнет». Моргенштерн не приедет на концерт в Кишинев

18 июня рэпер Моргенштерн сообщил, что не будет выступать 19 июня в Кишиневе. «Молдова, меня не будет 19 числа. И вас тоже. «Не ходите на эту тему, гнильцой пахнет», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, на своей странице в Facebook рэпер опубликовал видео, в котором призвал своих поклонников не ходить на концерт 19 июня и пообещал приехать в Кишинев, когда «будет нормальный, хороший, настоящий концерт».

Отметим, что сначала на центральной площади столицы 19 июня был запланирован концерт российского рэпера Моргенштерна. Площадь для проведения концерта забронировал в мэрии активист Вячеслав Валько. По его словам, проведение концерта спонсировала канадская диаспора.

После того, как концертный директор рэп-исполнителя сообщил, что проведение концерта «под вопросом», Валько анонсировал новый состав исполнителей, который назвал «творческим десантом». Так, сегодня, 18 июня, в Кишинев уже прибыли Филипп Киркоров, DAVA, Иван Димитренко и Егор Крид.

Позже, рэпер Алишер Моргенштерн, сообщил, что в Кишиневе готовятся провокации.

"Кишинёв, короче, я вижу там замену нашли, не ведитесь. Готовятся провокации, возможно вплоть до оружия. Весь омон заряжен", - написал исполнитель на своем телеграм-канале.

«Гнильцой пахнет». Моргенштерн не приедет на концерт в Кишинев

В воскресенье в центре Кишинева будут проходить шествия, митинги и концерты. Глава ГИП призвал людей проявлять уважение друг к другу, избегать ссор, а организаторов соответствующих мероприятий – соблюдать закон. Виорел Чернэуцану отметил, что полиция позаботится о том, чтобы события прошли мирно.
  • 18-06-2022, 20:54
  • DTV
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