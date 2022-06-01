В ночь с 21-го на 22-е июня поменялись цены на бензин и дизтопливо. Выросла цена на все виды топлива. Весь ассортимент бензина поднялся в цене на 50 копеек, а вот дизтопливо подскочило в цене сразу на 2 рубля.Последнее подорожание топлива было 10-го июня. Тогда рост цен коснулось всех видов топлива, которое подорожало на 1 рубль. С начала года цены поднялись на бензин на 7 рублей 60 копеек, а дизтопливо - на 9 рублей 60 копеек.Цены опубликованы на официальной странице фирмы "Шериф".A-98 – 27,50 руб. за 1 литр, до повышения было – 27,00 руб.;A-95 премиум – 26,50 руб. за 1 литр, до повышения было – 26,00 руб.;A-95 – 26,20 руб. за 1 литр, до повышения было – 25,70 руб.;DT евро – 26,30 руб. за 1 литр, до повышения было – 24,30 руб.;DT дизель – 26,10 руб. за 1 литр, до повышения было – 24,10 руб.