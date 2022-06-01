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У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье очередное подорожание всех видов топлива

У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье очередное подорожание всех видов топлива

В ночь с 21-го на 22-е июня поменялись цены на бензин и дизтопливо. Выросла цена на все виды топлива. Весь ассортимент бензина поднялся в цене на 50 копеек, а вот дизтопливо подскочило в цене сразу на 2 рубля.

Последнее подорожание топлива было 10-го июня. Тогда рост цен коснулось всех видов топлива, которое подорожало на 1 рубль. С начала года цены поднялись на бензин на 7 рублей 60 копеек, а дизтопливо - на 9 рублей 60 копеек.

Цены опубликованы на официальной странице фирмы "Шериф".

ЦЕНЫ НА БЕНЗИН:

A-98 – 27,50 руб. за 1 литр, до повышения было – 27,00 руб.;

A-95 премиум – 26,50 руб. за 1 литр, до повышения было – 26,00 руб.;

A-95 – 26,20 руб. за 1 литр, до повышения было – 25,70 руб.;

ЦЕНЫ НА ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО:

DT евро – 26,30 руб. за 1 литр, до повышения было – 24,30 руб.;

DT дизель – 26,10 руб. за 1 литр, до повышения было – 24,10 руб.


  • Вчера, 23:53
  • DTV
  • Просмотров: 13
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