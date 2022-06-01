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Санду: Молдова принесет стабильность в Восточную Европу

Санду: Молдова принесет стабильность в Восточную Европу

Европейская Молдова принесет больше стабильности в Восточную Европу, будет развивать торговлю и способствовать процветанию региона. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в статье, опубликованной многими европейскими изданиями, такими как El Pais, Le Figaro, Die Welt, Le Soir, Gazeta Wyborcza, Publico, La Repubblica и G4Media.

В статье Санду подчеркнула важность предоставления Молдове статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

По мнению президента Молдовы, это даст стране возможность прийти к мирному урегулированию приднестровского конфликта, передает news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.

«Это (статус кандидата — Ред.) позволит нам добиться реинтеграции региона и еще больше укрепить нашу Молдову. Но самое главное, европейская Молдова будет способствовать достижению основной цели Европейского Союза — поддержанию мира на континенте», — написала Санду.

Она также отметила, что Молдове от ЕС нужны не уступки, а возможность развиваться.

«Мы не ищем коротких путей и не ждем уступок. В эти трудные времена Республика Молдова просто просит дать ей шанс развиваться и быть надеждой для своих граждан. Надеждой на то, что Молдова может быть более безопасной, демократичной и мирной», — говорится в статье.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в своем послании к европейским лидерам заявил, что призовет их на предстоящем саммите 23—24 июня в Брюсселе предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, сообщает РИА Новости.

«Настало время признать, что будущее Украины, Молдавии и Грузии в ЕС. Я призову вас предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдавии», — говорится в документе.
news.mail.ru
  • Сегодня, 08:18
  • DTV
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