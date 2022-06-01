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Саммит ЕС предоставил статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдове

Саммит ЕС предоставил статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдове

Главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдове статус страны - кандидата на вступление в состав сообщества. Об этом сообщил в четверг глава Евросовета Шарль Мишель на полях проходящего в Брюсселе саммита ЕС.

"Соглашение. Евросовет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС", - написал он в Twitter.

Мишель подчеркнул, что это "исторический момент". "Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС. Наше будущее вместе", - добавил он, поздравив лидеров Украины и Молдовы, передает ТАСС.

Что касается Грузии, то, по словам Мишеля, Евросовет "решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить статус кандидата, как только будут решены остающиеся приоритеты". "Поздравляю грузинский народ. Исторический момент в отношениях между ЕС и Грузией: будущее Грузии связано с ЕС", - отметил он.

Должна ли Молдова выйти из СНГ, став кандидатом в ЕС?

Глава Европарламента Роберта Метсола 23 июня ответила на вопрос журналиста о Молдове и ее обязательствах как страны кандидата в ЕС. Журналист поинтересовалась, должна ли Молдова инициировать выход из СНГ, учитывая перспективу вступления в Евросоюз. В ответ Метсола отметила, что в резолюции Еврокомиссии четко указано, что должны делать страны, претендующие на вступление в ЕС, сообщает newsmaker.md.

«Думаю, что в резолюции Еврокомиссии четко сформулировано, что должны сделать страны, которые мы сегодня обсуждаем. Стоит учесть, что в Молдове у нас проевропейское правительство, которое делает все возможное, чтобы страна могла войти в европейскую семью. Все вопросы будут заданы, все шаги предприняты. Но со всем уважением к Молдове, сегодня мы принимаем решение, которое не могли себе представить четыре месяца назад. И я приветствую и благодарю руководство Молдовы за все усилия, чтобы сегодня это историческое событие состоялось», — подчеркнула глава Европарламента.

Еврокомиссия 17 июня рекомендовала саммиту ЕС предоставить статус кандидатов Украине и Молдове. Как заявила глава Европарламента Роберта Метсола, Евросоюз должен предоставить Украине статус кандидата на вступление в качестве "символа надежды" для поддержания духа украинцев, тогда как для реального вступления предстоит "еще сделать очень много шагов".
  • Сегодня, 21:07
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