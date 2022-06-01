Приднестровье не является препятствием для вступления Молдовы в ЕС. Председатель парламента Игорь Гросу утверждает, что в Тирасполе осознают те преимущества, которые даст Молдове европейская интеграция.
Глава Законодательного собрания прокомментировал на телеканале «Молдова 1» заявления министра иностранных дел левобережья Днестра Виталия Игнатьева, заявившего в эфире одного из российских каналов о том, что нет пути объединить Приднестровье и Молдову, а Кишинев "занимается имитацией евроинтеграции и не заботится о местных жителях". По словам Гросу, эта риторика не нова и диктуется Москвой, сообщает realitatea.md
«Заявления, которые они делают, они не делают сами по себе, получают их от руководства России. Традиционно они хотят независимости. Это бессмысленные заявления, чтобы показать мускулы. На уровне поведения, бизнеса, инвестиций, которые они сделали в некоторых странах Европы, они понимают преимущество рынка Евросоюза. Конфликт на востоке Республики Молдова не может рассматриваться как препятствие в процессе евроинтеграции», — заявил Гросу.
Тем временем, депутат Европарламента Зигфрид Мурешан заявил: Приднестровский вопрос должен быть решен до вступления в ЕС
По мнению депутата Европарламента, приднестровский вопрос должен быть решен до фактического вступления Республики Молдова в ЕС.
«Приднестровская проблема должна быть решена до вступления Молдовы в ЕС. Тот факт, что решения по этому делу на данный момент до сих пор нет, не должен мешать нам пройти все шаги для вступления в ЕС, мы можем добиться большого прогресса, во многих областях, параллельно с решением приднестровского вопроса.
Решение Совета Европы о предоставлении Молдове статуса государства-кандидата является историческим решением, это самое важное, что сделал ЕС для Молдовы, и это лучшая основа для дальнейшей интеграции и будущих решений», - цитирует Зигфрида Мурешана tv8.md.