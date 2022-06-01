ФК "Зриньски", с которым "Шерифу" предстоит сыграть в первом квалификационном раунде Лиги Чемпионов, сообщил на своей странице в соцсетях об изменениях касательно ответной игры в этом противостоянии.
Согласно пресс-службе боснийского клуба, эта встреча, запланированная на 13 июля, пройдет не в Тирасполе, а в другом городе, который пока не был назван, сообщает kp.md ссылаясь на "Молдавский футбол".
Цитируем пресс-службу "Зриньски": "Это подтвердил исполнительный совет УЕФА, который сегодня решил, что матчи под эгидой этой организации не будут проводиться в Приднестровье до дальнейшего уведомления".
Первая игра "Шерифа" с боснийским клубом состоится в Мостаре 6 июля.
УЕФА на своем официальном сайте подтвердил информацию, о том, что из-за небезопасной ситуации в регионе "Шериф" не сможет принимать международные матчи в приднестровском регионе до дальнейших уведомлений.
Интересно, что об отмене матчей в Лиге Конференций, которые должны состояться в июле в Кишиневе и в Оргееве, когда молдавские клубы будут принимать своих соперников на домашних полях, и речи не идет. Разве на правом берегу Днестра все тихо-мирно и намного безопаснее, чем на левом? И насколько долго продлится этот запрет? Увидят ли в Тирасполе лучшие клубные команды Европы, если чемпион Молдовы вновь пробьется в групповой раунд ЛЧ? И где "Шериф" будет принимать своих соперников - в Кишиневе, в Румынии, а, может, в России (фантастика, конечно!)? Увидят ли вновь наши болельщики "Реал", а также "Баварию" или "Челси"? Вопросов много... kp.md