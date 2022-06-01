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Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью

Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью

30 июня в Москве в дистанционном формате состоится финал XII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Участниками финала станут свыше 300 киберпенсионеров со всей России, ставших победителями региональных отборочных туров, а также соотечественники из Армении, Белоруссии, Великобритании, Германии, Дании, Литвы, Таджикистана, Финляндии и Приднестровья.

Как сообщили в контактном центре Россотрудничества, в финал вышла 69-летняя Галина Басунова из Бендер. Она рассказывает, что всегда с интересом осваивала новые цифровые технологии и применяла их на практике. Дети называют её «наш продвинутый пользователь».

Галина Басунова пользуется интернет-банком, общается и читает новости через Viber и Telegram и никогда не отказывает подругам и соседкам в просьбах помочь разобраться со смартфоном или интернетом.

Прямая трансляция финальной киберсхватки будет вестись на сайте Союза пенсионеров России (www.rospensioner.ru). Зрители смогут принять участие в конкурсе «Виртуальный чемпион» и побороться за приз – смартфон.

Организаторы IT-турнира – Союз пенсионеров России и Московский государственный гуманитарно-экономический университет.

Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров – крупнейшие в России и мире компьютерные соревнования среди старшего поколения. Чемпионат проводится с 2011 года по инициативе Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» (СПР) в целях популяризации компьютерного обучения и освоения современных IT-технологий среди людей старшего возраста и их успешной социальной адаптации в информационной среде.
novostipmr.com
  • Сегодня, 19:53
  • DTV
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