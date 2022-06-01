Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал обращение к властям Молдовы с просьбой предоставить объяснения по делу отстраненного от должности генерального прокурора Александра Стояногло.
Представленные доказательства, послужившие основанием для задержания и домашнего ареста Стояногло, не убедили ЕСПЧ, уточнил его адвокат Виктор Мунтяну в соцсетях. В Европейском суде потребовали от молдавских властей ответить, не связаны ли принятые в отношении Стояногло меры с его отказом от возбуждения уголовных дел против представителей оппозиции, сообщает news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.
ЕСПЧ, как отметил адвокат, попросил разъяснения со стороны правительства, почему Стояногло запретили участвовать в публичных собраниях, общаться с прессой, а также было ли оправдано его отстранение от должности и запрет обращения в национальные суды для обжалования этого решения.
«Суд не только попросил правительство объяснить политическое преследование Александра Стояногло, но также предложил попытаться исправить злоупотребления, совершенные против него, инициировав процедуру мирового соглашения. Это позволит не дойти до возможного осуждения Республики Молдова в ЕСПЧ и избежать возмещения ущерба из средств граждан», — добавил адвокат.
В Министерстве юстиции Молдовы отреагировали на заявления стороны защиты Стояногло.
Там напомнили, что еще 30 мая ЕСПЧ сообщил правительству республики о запросах, поданных Александром Стояногло против Молдовы, и обратили внимание на то, что во вторник в публичном пространстве появились комментарии стороны защиты Стояногло по поводу обнародованных 20 июня ЕСПЧ запросов.
«Как мы сообщали ранее, Министерство юстиции запросит мнения всех вовлеченных органов власти и в течение срока, установленного Европейским судом по правам человека (до 22 сентября 2022 года), представит позицию правительства по поводу указанных запросов», — уточняется в сообщении молдавского Минюста в Telegram.
Ранее Стояногло обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой по поводу применения в отношении него процессуальных мер принуждения в виде домашнего ареста и судебного контроля. Адвокаты Стояногло попросили ЕСПЧ рассмотреть жалобу в срочном порядке и констатировать незаконное применение в отношении генпрокурора ограничительных мер.
Напомним, 5 октября 2021 года вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.
Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров (ВСП) назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.