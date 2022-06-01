Главный европейский прокурор Лаура Кодруца Ковеси посетит Кишинев с 11 по 14 июля. Она встретится с руководством Республики Молдова, учреждениями системы юстиции и представителями гражданского общества.
Визит организован Делегацией ЕС в Республике Молдова. Лауру Кодруца Ковеси будет сопровождать Мариус Буланча, руководитель Отдела операций и поддержки Коллегии, Европейская прокуратура (EPPO), сообщает anticoruptie.md.
Лаура Кодруца Ковеси занимает должность главного прокурора Европейской прокуратуры с сентября 2019 года сроком на 7 лет.
С 2013 года по 9 июля 2018 года она занимала должность главного прокурора Национального антикоррупционного управления (DNA) в Румынии. Под руководством Лауры Ковеси на посту главы DNA румынские прокуроры раскрыли серьезные коррупционные дела, и несколько высокопоставленных лиц попали в тюрьму. На момент своего назначения в 2006 году Ковеси была первой женщиной и самым молодым генеральным прокурором в истории Румынии. Кроме того, после декабря 1989 года она является единственным генеральным прокурором, отработавшим свой срок полностью.