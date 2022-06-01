В рамках заседания Комитета по экономической политике, парламентарии заслушали отчет об исполнении консолидированного бюджета в 2021 году, а также бюджета Единого государственного фонда социального страхования.
Что касается бюджета. В 2021 году в доход республиканского бюджета поступило почти 2 мрд. 210 млн. рублей. Это 99,95% от запланированного. Выросли показатели производства практически во всех областях промышленности. Исключением стали электротехническая промышленность и производство строительных материалов, где объемы незначительно снизились. В сельском хозяйстве тоже наметился рост: в прошлом году на четверть была увеличена площадь посевных земель в республике. Основная доля посевов, как и прежде, это зерновые и зернобобовые культуры, передает пресс-служба ВС ПМР.
Как отметили представители Минфина, фактическое поступление платежей за 2021 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось и составило 116,45%. Однако, что касается предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, здесь поступления сократились почти на 5%. Специалисты связывают это со снижением деловой активности из-за пандемии, а также снижением доходов по платным услугам от Минздрава.
При исполнении расходной части бюджетов всех уровней сохраняется тенденция первоочередного и в полном объеме финансирования основных социально-защищенных статей.
В 2021 году в Приднестровье продолжилось финансирование основных программ и фондов. Так, к примеру, в Фонд капитальных вложений поступило более 380 млн. рублей.
На заседании Комитета по экономической политике парламентарии задавали вопросы по исполнению консолидированного бюджета 2021 года. Депутат Вадим Кравчук поинтересовался, с чем связан значительный рост доходов с налоговых поступлений от внешней торговли и внешнеэкономической деятельности. В Минфине отметили, что в 2020 году в республике фиксировалось значительное снижение деловой активности, связанное, в первую очередь, с пандемией коронавируса. В прошлом году ситуация улучшилась, поступления от единого таможенного платежа стали расти и составили почти 400 млн. рублей, более чем на 50 млн. рублей больше, чем в 2020 году.
Также депутаты интересовались суммами, которые в прошлом году государство направило на реализацию мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Представители Минздрава отметили, что в рамках системы здравоохранения на эти цели было направлено порядка 304 млн. рублей. Из них на зарплаты и доплаты медикам, которые работали с коронавирусными больными, - 145,5 млн. рублей, на закупку медикаментов 127 млн. рублей. Дополнительно на эти цели направлялись средства из республиканского и местных бюджетов.
Также на заседании Комитета по экономической политике парламентарии заслушали отчет об исполнении бюджета Единого государственного фонда социального страхования. Его доход в 2021 году составил более двух миллиардов рублей. Что касается расходов, то основанная часть средств, это более 85%, пошла на выплаты пенсий. В 2021 году изменения в бюджет Единого государственного фонда социального страхования вносились четырежды. В том числе, это было связано с апрельским повышением минимального размера пенсий на 5%, увеличением срока выплат пособия по уходу за ребенком (с полутора до двух лет), установлением надбавок некоторым социально незащищенным категориям пенсионеров, а также участникам боевых действий по защите ПМР и их вдовам, повторно не вступившим в брак.
По данным Единого государственного фонда социального страхования, общая численность пенсионеров, состоящих на учете в территориальных отделениях Фонда, незначительно сократилась и составила немногим более 95 тысяч человек.
Комитет по экономической политике будет рекомендовать пленарному заседанию принять отчеты об исполнении республиканского и местных бюджетов, специальных бюджетных счетов (фондов) и Единого государственного фонда социального страхования. С учетом всех высказанных замечаний.