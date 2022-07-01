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За год в Приднестровье выявили всего 2 случая заболевания вирусным гепатитом А

За год в Приднестровье выявили всего 2 случая заболевания вирусным гепатитом А

Острый вирусный гепатит А относится к числу наиболее распространенных в мире кишечных инфекций. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируют 1,4 миллиона случаев заболевания.

В Приднестровье показатель заболеваемости вирусом не превышает среднемноголетние уровни. За 2021 год 2 случая, по одному – в Тирасполе и Григориопольском районе. Заболевания гепатитом Е за указанный период не зарегистрированы, рассказал врач-эпидемиолог Александр Коваленко газете «Приднестровье», передает novostipmr.com.

Предпосылками для распространения вирусных гепатитов А и Е могут стать нарушения требований санитарных правил противоэпидемической направленности: употребление в пищу загрязненных продуктов питания, воды; грязные руки; купание в водоемах с загрязненной водой, содержащей вирусы гепатита А и Е; ухудшение эпидемиологической ситуации.

После попадания вируса в организм здорового человека проходит скрытый так называемый инкубационный период, который при гепатите А длится от 7 до 50 дней. Затем начинается проявление болезни: повышается температура тела, появляется головная боль, снижается аппетит, наблюдаются вялость, тошнота, рвота. У большинства заболевших отмечаются катаральные явления, покраснение зева. Моча темнеет, приобретает цвет пива, фекалии же, наоборот, светлеют. Гепатит А может проявляться желтушным окрашиванием слизистых глаз, кожных покровов.

Некоторые болеют «безжелтушной» формой вирусного гепатита. У этих людей кожа и склеры глаз не желтеют, но и они выделяют вирус в таком же большом количестве.

При той и другой форме заболевания прежде всего поражается печень, что проявляется увеличением ее размеров и ощущением тяжести в правом подреберье.

Когда больной рядом с вами (до госпитализации), следует соблюдать меры безопасности. Заболевшему необходимо выделить отдельную посуду, а остальные кухонные предметы прокипятить или обработать дезинфицирующими средствами.

Способы не заразиться доступны каждому. Это в первую очередь необходимость соблюдения правил личной и общественной гигиены: употреблять для питья воду из проверенных источников или только кипяченую; мыть руки с мылом после любого загрязнения; фрукты и овощи – под сильной струей водопроводной воды, а затем ополоснуть кипяченой водой; оберегать от мух пищу, соблюдать правила приготовления; не купаться в «сомнительных» водоемах; содержать в чистоте помещения.
novostipmr.com
  • Вчера, 20:01
  • DTV
  • Просмотров: 31
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