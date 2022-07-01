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Редко встает, многое забывает и имеет сахарный диабет: друг навестил Горбачева в больнице

Редко встает, многое забывает и имеет сахарный диабет: друг навестил Горбачева в больнице

Состояние здоровья Михаила Горбачева вызывает опасения вот уже который год. Политик попадал в больницу несколько раз и регулярно проходил обследование, но лучше ему не становится.

Как передает starhit.ru, недавно в больницу к экс-президенту приезжал экономист Руслан Гринберг. По его словам, политик лежит в отдельной палате, за ним установлено круглосуточное врачебное наблюдение. «У Горбачева сахарный диабет и проблемы с почками, делают диализ. Состояние первого и единственного президента СССР хоть и ухудшается, но ничего критического нет — просто возраст. Чувствует себя более-менее... Ну что вы хотите в 91 год? Просто сил меньше становится у него. Редко встает. Забывчивость есть. Тема разговора меняется произвольно», — рассказал Гринберг.

Он подчеркнул, что у медиков сформирован оптимальный план лечения, к тому же они постоянно советуются с другими коллегами и экспертами. Отметим, что в середине июня появилась информация о том, что Михаил Сергеевич ездит на гемодиализ из-за обострившихся проблем с почками. Неважное самочувствие Горбачева констатируют уже больше года, поэтому он не появляется публично перед аудиторией и не дает интервью.

Ранее политик перенес операцию на сердце, в 2016 году — тогда экс-президенту поставили кардиостимулятор. Затем было хирургическое вмешательство на глаза — заменили хрусталики из-за катаракты.

Два года назад он вновь попал в больницу — тогда обострилась ситуация с почками, но при этом политик был бодр и с оптимизмом смотрел на свои проблемы.
starhit.ru
  • Вчера, 20:04
  • DTV
  • Просмотров: 37
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