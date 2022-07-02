Российская Федерация официально объявила о прекращении участия в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы.
Соответствующее постановление подписал 1 июля глава российского кабинета министров Михаил Мишустин. Документ опубликован на правительственном интернет-портале правовой информации, передает eadaily.com.
«Одобрить предложение… о прекращении с 16 марта 2022 года участия России в следующих частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы», — говорится в тексте постановления.
Отмечается, что Россия больше не участвует в группе по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям. Как и в соглашении, учреждающим Европейскую комиссию за демократию через право.
Также Москва выходит из соглашения Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф.
Помимо этого, Россия прекращает участие в соглашении о культурных маршрутах Совета Европы и соглашении «Обсерватория по преподаванию истории в Европе».
Как сообщало EADaily, В марте Москва приняла решение отказаться от участия в Совете Европы из-за подрывных действий Запада. В МИД РФ заявили, что недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение совета и общего гуманитарно-правового пространства.