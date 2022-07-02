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«Союзмультфильм» победил латвийский телеканал в судебном споре за образ Пингвиненка Лоло

«Союзмультфильм» победил латвийский телеканал в судебном споре за образ Пингвиненка Лоло

Суд по интеллектуальным правам встал на сторону «Союзмульфильма» в его разбирательстве с латвийским детским телеканалом по поводу правообладания образом главного героя из мультфильма «Приключения Пингвиненка Лоло». Об этом сообщают РИА Новости.

"Суд… подтвердил незаконность использования образа латвийским детским телеканалом «Пингвин ЛоЛо», – говорится в сообщении.

Поводом для разбирательства стал товарный знак «Телеканал Пингвин ЛоЛо», зарегистрированный ООО «Теледистрибуция» и использованный в качестве логотипа детского телеканала. В 2019 году «Союзмультфильм» направил письменную претензию о нарушении исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности и оспорил регистрацию знака в Роспатенте, который признал ее незаконной, сообщает mk.ru.

ООО «Теледистрибуция» обжаловало решение в Суде по интеллектуальным правам. «Изучив все доказательства по делу, суд оставил требования ООО «Теледистрибуция» без удовлетворения», – говорится в сообщении.

Как заявил юрист киностудии Антон Стружков, «Союзмультфильму» годами приходится отстаивать в установленном законом порядке права на своих персонажей, и суд из раза в раз занимает его сторону. «Мы намерены и дальше пресекать любые незаконные действия в отношении интеллектуальной собственности киностудии», – сказал Стружков, добавив, что «Союзмультфильм» также ведет работу по регистрации собственных товарных знаков. На данный момент зарегистрировано 123 позиции.
mk.ru
  • Сегодня, 08:50
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