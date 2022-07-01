НАЭК Энергоатом в июле обеспечит Молдове поставки 30% от объема электроэнергии, необходимой для покрытия потребления в этой стране. Об этом сообщил вице-премьер-министр Молдовы – министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на своей странице в Facebook.
"На 30% от потребления подписан договор с Энергоатомом (украинской государственной компанией) на июль по цене $77/МВт-ч", – написал Спыну.
При этом еще 70% потребления Молдовы будет обеспечено путем контракта с Молдавской государственной районной электростанцией, передает korrespondent.net.
Напомним, Украина начала поставки электроэнергии в Европу. В целом за год доходы от экспорта могут составить 70 млрд гривен.
При этом еще 4 июня Украина начала поставки электроэнергии в Молдову. За месяц планировалось поставить 85,2 тыс. МВт-ч электроэнергии. korrespondent.net