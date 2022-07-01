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Этого пса признали самой уродливой собакой в мире

Этого пса признали самой уродливой собакой в мире

Обладателем сомнительного титула стал пес по кличке Мистер Счастливое Личико. Похоже, иронии его хозяевам не занимать.

Пожилой метис китайской хохлатой собаки по кличке Мистер Счастливое Личико (Mr. Happy Face) стал победителем конкурса на звание самой уродливой собаки в мире, который прошел на ярмарке Сонома-Марин (штат Калифорния, США). 17-летний пес страдает от опухолей и неврологических заболеваний, ему требуются памперсы, он не может стоять на лапах или ходить, а его голова все время повернута набок. В моменты, когда Хеппи Фейса что-то радует, он издает звуки, похожие на рев дизельного мотора.

Этот пес сумел по-настоящему поразить судей конкурса. Он оставил позади множество конкурентов: собаку, напоминающую гиену, пса с головой как у гориллы и «мутанта» без зубов и шерсти. По словам хозяйки Дженеды Бенелли, она нашла своего питомца в приюте в августе 2021 года. Изначально женщина хотела другую собаку, но ее отдали кому-то еще, а Дженеде предложили старого и больного Мистера Хеппи Фейса.

«Сотрудники приюта пытались подготовить меня к тому, что я увижу. А я увидела создание преклонного возраста, которому нужен был еще один шанс и которое заслуживало любви», — пояснила хозяйка пса.

Ветеринар сразу же предупредил Дженеду, что из-за опухолей и многочисленных проблем со здоровьем пёс точно не проживет больше месяца — но вышло иначе.

«Любовь, доброта и поцелуи помогли ему прожить дольше, чем мы ожидали», — подчеркнула Бенелли.

Мистер Хеппи Фейс и его хозяйка получили приз в 1,5 тысячи долларов (80,5 тысячи рублей) и поездку в Нью-Йорк. Конкурс на самую уродливую собаку проводится уже около 50 лет. Соревнование прошло в очередной раз после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией COVID-19.


rtraveler.ru
  • Вчера, 22:09
  • DTV
  • Просмотров: 29
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