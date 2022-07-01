Жаркая погода — большое испытание для сердца и сосудов.
Как показывает статистика, в летнюю жару число госпитализаций с обострением сердечно-сосудистых проблем, особенно с инфарктами миокарда и ишемическими инсультами, резко подскакивает. Дело в том, что при слишком жаркой погоде нарушается внутренний механизм температурного регулирования и тело начинает перегреваться. Особенно опасна такая ситуация для людей с:
болезнями сердца,
гипертонией,
ожирением,
сахарным диабетом 2-го типа,
историей ранее перенесенных инфарктов и инсультов.
Вот рекомендации, которые должны помочь благополучно пережить жару.
1. Обращайте внимание на тревожные симптомы Признаками того, что вы перегрелись, могут быть головная боль, головокружение, слабость, тошнота, холодная, влажная кожа. Если, несмотря на то, что вы переместились в прохладное место, симптомы не исчезают, пора срочно обратиться за медицинской помощью. Особенно если у вас появились еще более тревожные симптомы, которые могут быть признаками теплового удара: учащенное сердцебиение, температура под 40, красная, горячая, сухая кожа.
2. Пейте много воды Поддержание водного баланса помогает сердцу перекачивать кровь, а мускулам — эффективно работать. Количество жидкости, которое требуется вашему организму, может варьироваться в зависимости от состояния здоровья и условий среды. Но в целом считается, что в жару организму нужно не менее двух литров жидкости в день.
3. Откажитесь от алкоголя и кофе Спиртное и напитки с кофеином способствуют развитию обезвоживания, что особенно опасно в жаркую погоду.
4. Старайтесь регулярно охлаждаться Если у вас нет кондиционера, и вы не можете оказаться в месте, где он есть, то вам понадобится обычный вентилятор, бутылка воды с распылителем или влажная ткань. Сядьте прямо перед включенным вентилятором, слегка обрызгайте лицо и тело водой или оботрите влажной тканью. Испарение жидкости с поверхности кожи поможет охладить организм.
5. Следите за питанием Еда должна быть не слишком калорийной, легко перевариваемой и небольшой по объему. Поскольку организму и так приходится нелегко, ресурсов на переваривание и усвоение больших объемов пищи, особенно с высоким содержанием жиров и животного белка, может просто не хватить. В жару лучше всего питаться охлажденными фруктами, содержащими много жидкости, такими как арбуз или огурцы, фруктовыми смузи и мороженым, холодными салатами из овощей, бобовых, тунца, лосося.
6. Следите за временем дня и одеждой В жару не стоит выходить из дома в дневные часы, особенно с полудня до трех часов дня, лучше прогуляться рано утром и после захода солнца. Одежда должна быть свободной, легкой, светлых оттенков, из дышащих материалов, таких, как хлопок. Не забудьте о головном уборе и солнцезащитных очках.
Каждые два часа наносите на открытые участки кожи солнцезащитный крем.
7. Занимайтесь спортом, но осторожно Даже в жару можно продолжать тренировки, потому что физическая активность важна для здоровья. Но тренироваться нужно не на улице, а в кондиционированном помещении. Или же по возможности замените пробежку или пешую прогулку плаванием.
8. Если вы куда-то идете по жаре, чаще делайте перерывы Зайдите в тень или в прохладное место, выпейте воды, постойте несколько минут, а потом продолжайте путь.