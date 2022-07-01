Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в понедельник приблизилась к отметке в $1 700 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 682,3 за 1 тыс. куб. м, или €155,99 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
В целом стоимость газа с начала торгов увеличивалась более чем на 5%.
Цена газа в Европе держится на высоком уровне в связи с целым рядом факторов. Так, ранее американская компания Freeport LNG сообщила, что рассчитывает частично возобновить работу крупного газового терминала лишь в начале октября после пожара и взрыва в июне. Мощность предприятий Freeport LNG оценивается в 15 млн тонн СПГ в год. Это составляет около 16% всего объема экспорта США.
Кроме того, 30 июня был обнародован указ президента России Владимира Путина, по которому российское ООО заменит компанию "Сахалин энерджи" в качестве оператора проекта "Сахалин - 2".
О снижении поставок российского газа в Европу В I полугодии 2022 года "Газпром" снизил экспорт своего газа в дальнее зарубежье (с учетом поставок в Китай) на 31% - до 68,9 млрд куб. м. При этом в некоторых случаях это произошло по независящим от холдинга обстоятельствам. Так, сначала "Оператор ГТС Украины" с 11 мая прекратил транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка", поскольку якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией "Новопсков" в Луганской области. В связи с этим Украина отклоняет номинации для транспортировки через эту станцию, прием газа осуществляется только на станции "Суджа".
Затем 14 июня "Газпром" был вынужден сократить поставки газа по "Северному потоку" по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта. Siemens Energy утверждает, что одну из газовых турбин для "Северного потока" после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России. Из-за этого по "Северному потоку" сейчас прокачивается 40% газа от максимальной мощности трубопровода.
Также "Газпром" сообщал, что санкции РФ, введенные против ряда зарубежных энергетических компаний, запрещают холдингу использовать газопровод Ямал - Европа для прокачки российского газа через Польшу. Кроме того, в мае и июне последовательно проводились ежегодные плановые технические работы на газопроводах "Голубой поток" и "Турецкий поток" с полной остановкой прокачки газа.
При этом "Газпром" 27 апреля также заявлял, что полностью приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. 21 мая сообщалось об остановке поставок российского газа финской компании Gasum по той же причине. Затем поставки были остановлены в адрес датской Orsted, нидерландской GasTerra и Shell Energy Europe. tass.ru