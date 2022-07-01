Разъяснения дал глава компании Вадим Чебан. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
- Пояснения касательно последнего запроса АО "Молдовагаз" в Национальное агентство по регулированию в энергетике:
1. АО "Молдовагаз" никогда не стремилось повышать тарифы любой ценой. Мы дорожим нашими потребителями и всегда ищем баланс между интересами поставщика и потребителя.
2. Ситуация такова, что сегодняшняя закупочная цена включённая в тариф (696 долларов США за 1000 кубов) на 284 доллара меньше, чем закупочная цена на июль месяц (980 долларов). Если умножить на объём потребления газа в июле, а это 26 млн.кубов, то разница составит более 7 млн. долларов.
3. Предприятие только 2022 году уже накопило отрицательных тарифных отклонений от стоимости закупки природного газа на 783 миллионов леев. Если принимать во внимание и финансовые отклонения за прошлый год (1,7 миллиардов леев), то общая сумма отклонений составит около 2,5 миллиардов леев. Отмечу, что Молдовагаз не просит компенсировать данные финансовые отклонения в течение одного года, как того требует методология НАРЭ.
4. Кроме оплаты за потреблённый природный газ, компания обязана производить постоянные расходы на содержание газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры. На июль месяц эта сумма расходов составит от 120 до 140 миллионов леев. Все эти суммы утверждены НАРЭ в рамках действующих тарифов. С учётом того, что на 01.07.2022 остаток на счетах предприятия оставлял всего лишь 14 миллионов леев, принимая во внимание приоритетность оплаты обязательств по закупке природного газа до 20.07.2022, можно смело сделать вывод, что не все расходы предприятия будут профинансированы в полном объеме.
5. Долг Молдовагаз по обязательствам перед бюджетом в виде ндс на импорт природного газа в апреле и мае 2022 года, на основании решения КЧС, составляет 107 миллионов леев, и каждую неделю предприятие будет частично погашать данную задолженность. В июле же возникает необходимость оплатить ндс за июнь месяц, что в свою очередь также определяет существенную финансовую нагрузку.
6. Долг всех категорий потребителей за поставленный природный газ с начала года составляет 79 миллионов леев. С учётом запрета до 30 июля на отключение должников, я не вижу положительной динамики по погашению общей суммы задолженности за последующие 14 дней, необходимых для сбора средств на оплату перед основным поставщиком.Материал подготовил, - написал Вадим Чебан