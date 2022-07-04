Сразу два фактора могли стать причиной нападения на женщин в египетской Хургаде. Об этом заявил журналистам дайвер Мухаммед Самир. Это период размножения акул и работающие винты стоящих в лагуне Сахль-Хашиш южнее Хургады лодок.
Египетские дайверы, изучавшие поведение этих рыб, пришли к такому выводу, пишет mk.ru
По характеру укусов и ранений заключено, что с вероятностью 95% две женщины погибли после атаки тигровой акулой.
У этого вида акул сейач завершается сезон размножения. Он в этот момент приплывают на мелководье.
Хищницы оказались в ловушке в лагуне, где на выезде стоит много катеров. Акулы боятся звука мотора. Загнанные в ловушку, они стали агрессивными.
Министерство окружающей среды Египта сообщило, что вторая туристка погибла в Хургаде в результате нападения акулы.
Напомним, 1 июля сообщалось, что в Хургаде, в районе Сахль Хашиш акула откусила 68-летней гражданке Австрии Элизабет Сквайр руку и ногу. Позже женщина скончалась в больницы.
Пляжи Хургады временно закрывались после происшествия, но 2 июля они были открыты.