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Египетские драйверы назвали причины нападения акул в Хургаде

Египетские драйверы назвали причины нападения акул в Хургаде

Сразу два фактора могли стать причиной нападения на женщин в египетской Хургаде. Об этом заявил журналистам дайвер Мухаммед Самир. Это период размножения акул и работающие винты стоящих в лагуне Сахль-Хашиш южнее Хургады лодок.

Египетские дайверы, изучавшие поведение этих рыб, пришли к такому выводу, пишет mk.ru

По характеру укусов и ранений заключено, что с вероятностью 95% две женщины погибли после атаки тигровой акулой.

У этого вида акул сейач завершается сезон размножения. Он в этот момент приплывают на мелководье.

Хищницы оказались в ловушке в лагуне, где на выезде стоит много катеров. Акулы боятся звука мотора. Загнанные в ловушку, они стали агрессивными.

Министерство окружающей среды Египта сообщило, что вторая туристка погибла в Хургаде в результате нападения акулы.

Напомним, 1 июля сообщалось, что в Хургаде, в районе Сахль Хашиш акула откусила 68-летней гражданке Австрии Элизабет Сквайр руку и ногу. Позже женщина скончалась в больницы.

Пляжи Хургады временно закрывались после происшествия, но 2 июля они были открыты.
  • Сегодня, 09:27
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