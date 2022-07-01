В Приднестровье прибыла делегация, возглавляемая Специальным представителем Действующего Председателя ОБСЕ Томасом Майер-Хартингом. Дипломаты приняли участие во встрече, организованной на площадке МИД ПМР, затем в сопровождении главы внешнеполитического ведомства республики Виталия Игнатьева прибыли в Администрацию Президента. В состав европейской делегации, помимо австрийского дипломата Майер-Хартинга, вошли глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх, польский посол Томаш Кобздей и другие должностные лица, представляющие Посольство Польши в РМ и профильные подразделения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, president.gospmr.orgпресс-служба главы государства.
Приветствуя гостей, Вадим Красносельский назвал встречу важной и необходимой, особенно в обстоятельствах простоя в работе формата «Постоянного совещания…». Глава приднестровского государства акцентировал внимание на том, что происходящие масштабные и серьезные геополитические события оказывают влияние на Приднестровье, провоцируя повышенный интерес к республике. Основными вопросами повестки сегодняшней встречи Президент ПМР назвал обеспечение мира и формирование переговорной повестки между Тирасполем и Кишиневом.
«Мы понимаем свое непростое положение. И мы изначально выбрали позицию мира. Об этом я неоднократно заявлял на различных уровнях, различных площадках, в различных комментариях. И не только заявлял, но и доказывал нашу приверженность миру. Кроме того, есть соответствующее заявление Верховного Совета нашей республики, поддержанное различными общественными организациями. Я как Президент и Верховный Совет выражаем волю народа. Уверяю вас, мы все едины в понимании мира», – подчеркнул Вадим Красносельский.
Спецпредставитель Действующего Председателя ОБСЕ в свою очередь заметил, сколь важно встречаться, обсуждать актуальные вопросы, находить решение текущих проблем – особенно в существующей сложнейшей ситуации, складывающейся по внешнему периметру. «В этих обстоятельствах очень важно сохранять диалог между сторонами переговорного процесса. Мы ценим Вашу личную вовлеченность в этот диалог, благодаря которой удалось изыскать хотя бы временное решение самых горящих проблем», – отметил Томас Майер-Хартинг, выразив Вадиму Красносельскому благодарность за возможность прямого и открытого обсуждения насущных вопросов.
Участники встречи обсудили различные аспекты переговорной повестки, говорили о деятельности ОБСЕ в период польского Председательства, обозначили направления, требующие повышенного внимания, и варианты решения существующих проблем.