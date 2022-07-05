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Google призвала пользователей срочно обновить браузер

Google призвала пользователей срочно обновить браузер

Американская компания Google выпустила обновление браузера Chrome для пользователей Windows, устраняющее серьезную уязвимость нулевого дня.
Она используется в реальных кибератаках, сообщает портал Anti-Malware. Google настоятельно рекомендует установить последнюю версию Chrome, которая получила номер 103.0.5060.114, передает gazeta.ru

Брешь отслеживается под идентификатором CVE-2022-2294, и, согласно опубликованному сообщению, Google в курсе наличия уязвимости и применения ее киберпреступниками. Уязвимость затрагивает компонент WebRTC и является классической проблемой переполнения буфера.

Отмечается, что уязвимости такого класса, как правило, используются для сбоя в работе программ, выполнения кода и обхода установленного защитного софта. Несмотря на активную эксплуатацию в атаках, Google не стала раскрывать технические детали устраненной уязвимости.
gazeta.ru
  • Сегодня, 06:39
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