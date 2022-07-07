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Минкульт Украины рекомендовал убрать Чайковского из названия Киевской консерватории

Минкульт Украины рекомендовал убрать Чайковского из названия Киевской консерватории

Экспертный совет Министерства культуры Украины, занимающийся дерусификацией, рекомендовал Национальной музыкальной академии (Киевской консерватории) убрать из своего названия имя композитора Петра Чайковского. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства, пишет eadaily.com.

«Экспертный совет решил единогласно рекомендовать коллективу Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского рассмотреть на собрании трудового коллектива вопрос об отказе от имени П. И. Чайковского в названии заведения», — говорится в тексте решения Экспертного совета.

На своем заседании Экспертный совет по вопросам декоммунизации и дерусификации также принял решение о собственном переименовании. Теперь это будет Экспертный совет по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма. В Минкультуры сочли декоммунизацию слишком узким понятием.

Власти украинских городов в последние месяцы регулярно заявляют о переименовании улиц, связанных с Россией и СССР, а также о демонтаже советской символики с памятников.
eadaily.com
  • Сегодня, 06:46
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