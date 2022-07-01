Сложно поверить, но чуть больше ста лет назад прилавки магазинов не были полны разнообразными кисломолочными продуктами. В России традиционно были известны простокваша и сметана, а для того, чтобы попробовать кефир, приходилось ехать туда, где этот продукт умели делать – на Кавказ. Много столетий горцы хранили в секрете «Зерна пророка» - культуру кисломолочных кефирных бактерий. Для получения ее в начале прошлого века была организована настоящая разведывательная экспедиция, превратившаяся в любовно-приключенческий роман.
Кефирный грибок – «Зерна пророка», которые долго не могли получить русские ученые
Кефир – уникальный кисломолочный продукт. Кефирная культура представляет собой симбиоз около двадцати видов микроорганизмов. Честь изобретения кефирной закваски оспаривают карачаевцы, балкарцы и осетины. В старину считали, что это чудо людям подарил пророк Магомет, принесший кусочки кефирного грибка в своем посохе, поэтому «Зерна пророка» хранили как зеницу ока, их нельзя было продавать, дарить или отдавать иноверцам. Еще в начале прошлого века горцы их тщательно культивировали и передавали только по своему роду. Кавказцы считали, и не без оснований, что именно этот напиток дарит им здоровье и долголетие.
Россияне открыли для себя кефир вместе с другими чудесами Кавказа. Пушкин, кстати, попробовав напиток, непохожий ни на кумыс, ни на русскую простоквашу, очень высоко оценил его. Еще один великий русский поэт, Михаил Юрьевич Лермонтов, также был поклонником необычного по тем временам полезного продукта. Однако много лет кавказские умельцы не делились секретом, и кефир был недоступен большей части россиян. Тем временем ученые в середине XIX века, исследовав образцы, пришли к выводу о пользе этого кисломолочного чуда, но получить его в лаборатории самостоятельно не смогли – для этого нужна была закваска, те самые «Зерна пророка».
Кефир история происхождения.
Примерно в 1850 году среди российских дворян стали появляться рассказы о таинственном напитке, который пьют горцы на Северном Кавказе. О напитке знали только то, что делают его из молока и что он очень вкусный, а также обладает опьянительными свойствами. Название этого напитка – кефир, которое происходит от арабского слова “кейф” или “кайф”, что означает веселое наслаждение, удовольствие.
Эльбрус
История возникновения кефира – впервые кефир появился у карачаевцев, которые жили у подножья горы Эльбрус. Кефир был для них священным напитком и процесс его приготовления они хранили в строжайшей тайне. Сам кефир карачаевцы продавали всем желающим, однако повторить рецепт его приготовления никто не мог.
Среди местных жителей – карачаевцев, считалось, что сам пророк Магомет даровал им священные горошины закваски кефира.
Кефир делал человека бодрым и здоровым, поэтому карачаевцы, которые славились своим долголетием, тщательно скрывали от других народов секрет его приготовления. Считалось, что это навлечет гнев Аллаха и вся закваска погибнет, а вместе с ней и народ. Категорически запрещалось продавать кефирные грибки или кому-то дарить. Закваска кефира передавалась только из рода в род. В то время существовал только единственный способ получить закваску кефира – ее украсть.
История появления кефира в России
Получить закваску кефира в искусственной среде русским ученым в Москве никак не удавалось. Поскольку в то время кефир считался целебным напитком, весной 1908 года Всероссийское общество врачей обратилось к московскому молокозаводчику Н.П.Бландову с просьбой наладить производство кефира на своем заводе. Но для этого нужно было каким-то образом заполучить на Кавказе заветные кефирные грибки.
Бландов отправил на Кавказ в командировку свою лучшую работницу – молочного технолога Ирину Сахарову. В 1907 году за сливочное масло, выработанное по собственному рецепту, Сахарова получила золотую медаль. Ирина была девушка необыкновенно красивая и умная и в свои 19 лет не побоялась поехать в чужую страну для выполнения важной для России миссии, что говорит о её мужестве.
Ирина Сахарова
По приезду в Кисловодск вместе с управляющим сыроварнями Васильевым они отправились в поместье к богатому карачаевскому узденю Бекмурзе Байчорову, который поставлял молоко для Бландова. Он их приютил в своей летней стоянке (коше) у реки Корсунка в 50 км от Кисловодска.
Кефир история происхождения.
Целый месяц Ирина прожила в доме у Бекмурзы. Князь всячески развлекал русскую красавицу и влюбился в Ирину. Временами Ирина забывала о том, зачем она приехала на Кавказ, и начинала вести разговор о чудодейственном напитке. Бекмурза в такие моменты становился немым и не желал разговаривать о даре Магомета. Ирина, как ни старалась, не смогла выведать у князя секрет приготовления чудо-кефира.
Сахарова и Бек-Мурза Байчоров
Ирина часто ездила по аулам, стараясь разведать рецепт кефира, однако никто не сказал ей ни слова. Ей лишь удалось узнать, что магический обряд похищения зерен совершается только между горцами и на иноверцев не распространяется. Ирине так и не удалось заполучить волшебную закваску кефира. Она покинула стоянку горца-аристократа и вместе с Васильевым направилась обратно в Кисловодск, чтобы уехать домой.
Вдруг по дороге их настигли пять вооруженных всадников. Все с саблями и в черных масках, они выглядели устрашающе. Ирина испугалась. Один из них схватил Ирину, перекинул через седло и увез в неизвестном направлении. Оказалось, что это Бекмурза послал погоню, чтобы украсть невесту. Похищение невесты по древнему обряду считалось на Кавказе обычным делом.
Управляющий Васильев, находясь в неимоверном страхе, вернулся в Кисловодск и по приезде сразу отправился к жандармам, которым сообщил о похищении Ирины Сахаровой.
Бандиты отвезли Ирину в неизвестную пещеру, спрятанную от лишних глаз за высокими горами. Там её ждало ни что иное, как стол с разными блюдами, угощениями и подарками. В пещере сидела старая карачаевка, и именно она рассказала Ирине про обычай похищения невест. Ирина, узнав, что ее похитители не бандиты-абреки, а посланцы князя Бекмурзы обрадовалась и стала расспрашивать старушку про заветные зерна.
На расспросы про кефир карачаевка никак не реагировала, чем давала понять, что о секрете кефира говорить она не будет ни при каких условиях. Вместо этого старушка все время нахваливала князя и говорила Ирине, как она может быть с ним счастлива, и став женой князя, она будет жить в роскоши, в любви и заботе.
Вскоре в пещеру приехал сам князь Бекмурза. Он встал на одно колено, извинился за похищение, одарил возлюбленную цветами и попросил стать его женой. Но не успел князь получить ответ, как за ним пожаловали жандармы и освободили Ирину. К сожалению князя, его любовь оказалась безответной. Русская красавица отказала князю.
Местные власти Кисловодска предложили помириться и простить Ирине “пылкость князя, потерявшего голову от ее красоты”.
— Может быть, вы простите князя? — уговаривали Ирину. — Он же не причинил вам вреда!
— Прощу, — согласилась она. — Только условие: пусть князь подарит мне 10 фунтов кефирных грибков. На следующее утро Бекмурза прислал Ирине кефирные грибки и огромный букет цветов. И в тот же вечер Ирина, переодевшись в нищенку, спрятала в лохмотья зерна кефира и отправилась в Москву.
Есть мнение, что это легенда (о том, что князь, измученный безответным чувством, похитил очаровательного технолога молочной промышленности и отдал в конце концов бесценную культуру грибов только после суда, дабы смягчить ее каменное сердце). Однако правнук Бек-Мурзы Алимурат Текеев опровергает этот детективный вариант и рассказывает о том, что его предок подарил девушке 10 фунтов кефирных грибков безвозмездно, когда понял, что именно это является ее самым горячим желанием.
Кефирный грибок – «Зерна пророка», которые долго не могли получить русские ученые
В Москве под ее руководством начали изготавливать напиток, на который возлагали огромные надежды. Первые партии кефира в 1908 году получили пациенты Боткинской больницы, а вскоре он начал поступать и в магазины. Незаменимый источник витаминов и бифидобактерий, способный подавлять активность возбудителей некоторых желудочно-кишечных заболеваний и даже туберкулеза, кефир в те годы действительно стал средством, которого так ждали жители больших городов.
Производство молочной продукции в СССР
В конце жизни 83-летняя Ирина Сахарова написала письмо в те места, которые навсегда запали ей в душу, и кратко рассказала о своей жизни:
«…Работала не покладая рук. Нужно было кормить молочными продуктами столицу. Мастеров было недостаточно. С 30-х годов стало легче, и ручной труд по¬степенно уходил, пришла на завод механизация… Я вышла замуж, росли сын и дочь, теперь вот внуки… Если бы вы знали, как мне хочется вновь побывать в ваших солнечных краях, вдохнуть чистый горный воздух… Расскажите, как сложилась судьба Бек-Мурзы?»
К сожалению, это письмо опоздало ровно на один год, и вместо Бек-Мурзы его получил правнук, который пошел по стопам своего предка и стал также заниматься кефирными грибами, но уже на совершенно ином уровне. Алимурат Текеев – доктор медицинских наук, профессор, Лауреат международной премии и трех золотых медалей ООН, заслуженный врач России, много сделал для того, чтобы массовое производство полезных напитков, подаренных его прадедом человечеству, не привело бы к потере их качества. Он является автором нескольких патентов на производство кефира и айрана, и считает, что эти продукты – настоящая гордость и культурное достояние его народа. Так прошлые века, соединяясь с современностью, образуют уникальную спираль времени, в которой все повторяется, только на совершенно новом уровне.
Вот так, благодаря Ирине Тимофеевне Сахаровой стали пить кефир в России. И мы с удовольствием пьем этот волшебный напиток до сих пор! Вот такая история появления кефира в России.