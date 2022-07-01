Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии подтвердило блокирование ротации российских военных в Приднестровье, пишет vz.ru
Министерство иностранных дел и европейской интеграции ответило на заявления главы МИД Приднестровья Виталия Игнатьева, который сказал, что Кишинёв мешает ротации российских войск в регионе.
«Ротация военнослужащих в составе российского контингента миротворцев осуществляется в соответствии с механизмом, установленным в целях исключения рисков и обеспечения согласованного перемещения личного состава контингента», — заявил представитель МИДЕИ Даниел Водэ в Telegram
Он сообщил, что Молдова «пресекла случаи несанкционированного проникновения отдельных российских военнослужащих» из-за несоблюдения неких критериев. Так, молдавская сторона запретила въезда офицеров так называемой (! ) Оперативной группы российских войск — формирования, которое, как отмечают в МИДЕИ, нарушает нейтралитет и находится на территории Молдовы незаконно.
«В этом контексте Министерство иностранных дел и европейской интеграции подтверждает позицию молдавских властей относительно необходимости безоговорочного возобновления процесса вывода российских войск и складов с боеприпасами из нашей страны», — добавили в Министерстве.
Глава приднестровской дипломатии Виталий Игнатьев дал интервью кремлёвскому изданию РИА Новости. В нём он сообщил, что Тирасполь опасается «деструктивных демаршей» со стороны Кишинёва и обвинил молдавские власти в том, что они мешают ротации российских миротворцев.
Тирасполь видит, как США «максимально непрозрачно» доставляет летальное оружие в Кишинев, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев, пишет "Взгляд"
«Мы пристально следим за тем, как ЕС вооружает эту страну (Молдавию), своим финансированием фактически удваивая ее военный бюджет... Мы видим, как прилетают самолеты в кишиневский аэропорт с американским летальным оружием, причем все это происходит максимально непрозрачно», – цитирует издание слова Игнатьева, ссылаясь на РИА «Новости» .