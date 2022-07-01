Более чем 320 тыс. жителей Приднестровья обладают молдавскими паспортами. Такие данные 22 июля сообщило правительство Молдовы со ссылкой на Агентство госуслуг. При этом в регионе 355 тыс. жителей, из которых 346 тыс. — граждане Молдовы, пишет newsmaker.md
Молдавскими удостоверениями личности владеют 288 тыс. человек из Приднестровья.Также в молдавских реестрах зарегистрированы 2312 компаний из Приднестровья.
Также в правительстве обратили внимание на рост спроса на обмен водительских прав, выданных в Приднестровье на права, выданные Агентством госуслуг. За последние пять лет за обменом прав обратились 26,4 тыс. водителей из Приднестровья.
«Все эти цифры очевидно указывают на то, что жители и предприниматели из восточных районов страны, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, в подавляющем большинстве случаев владеют документами, выданными органами Молдовы, и соблюдают положения [молдавского] законодательства», — говорится в сообщении правительства.