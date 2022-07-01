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У скольких жителей Приднестровья молдавские паспорта? Новые данные правительства Молдовы

У скольких жителей Приднестровья молдавские паспорта? Новые данные правительства Молдовы

Более чем 320 тыс. жителей Приднестровья обладают молдавскими паспортами. Такие данные 22 июля сообщило правительство Молдовы со ссылкой на Агентство госуслуг. При этом в регионе 355 тыс. жителей, из которых 346 тыс. — граждане Молдовы, пишет newsmaker.md

Молдавскими удостоверениями личности владеют 288 тыс. человек из Приднестровья.Также в молдавских реестрах зарегистрированы 2312 компаний из Приднестровья.

Также в правительстве обратили внимание на рост спроса на обмен водительских прав, выданных в Приднестровье на права, выданные Агентством госуслуг. За последние пять лет за обменом прав обратились 26,4 тыс. водителей из Приднестровья.

«Все эти цифры очевидно указывают на то, что жители и предприниматели из восточных районов страны, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, в подавляющем большинстве случаев владеют документами, выданными органами Молдовы, и соблюдают положения [молдавского] законодательства», — говорится в сообщении правительства.
  • Сегодня, 15:10
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