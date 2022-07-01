Сервис Mabrian подготовил рейтинг европейских городов для путешествия в 2022 году. При подготовке они ориентировались на соотношение цены и качества услуг, пишет 34travel.
Специалисты сервиса изучали доступность авиасообщения, безопасность, климат, цены на жилье и общую удовлетворенность туристов. По итогам – выставляли среднюю оценку города. В десятку лучших вошли:
Загреб (Хорватия) Афины (Греция) Любляна (Словения) Рим (Италия) Вена (Австрия) Лиссабон (Португалия) Мадрид (Испания) Милан (Италия) Дубровник (Хорватия) Берлин (Германия)
По данным компании, наблюдается спрос на менее людные и более аутентичные направления. По этой причине такие страны, как Хорватия и Словения, а также их столицы высоко ценятся за баланс между безопасностью и очень привлекательной средней ценой.
Посмотреть полные результаты рейтинга можно здесь.
Топ‑5 самых популярных европейских городов, представило издание aussiedlerbote.de После опроса около полумиллиона человек был составлен рейтинг европейских городов, которые нужно посетить в 2022 году. Из 400 городов были выбраны 20, они вошли в рейтинг европейских городов.
1. Любляна, Словения
Рейтинг европейских городов возглавляет Любляна. Фото: Matej Kastelic / shutterstock.com
Столица Словении, Любляна, заняла первое место. Этот город посещают не только путешественники со всего мира: делегации мэров городов, специалистов по охране окружающей среды и градостроителей приезжают в Любляну, чтобы перенять опыт этой зеленой европейской столицы. Первый визит в этот город определенно не будет последним.
Подлинное очарование Любляны больше всего понравится тем путешественникам, которые продолжают приезжать сюда ради уникальной культуры, кухни и разнообразной городской жизни. В этом году стоит отправиться в Любляну, ставшую лучшим европейским городом 2022 года.
2. Марбелья, Испания
В испанской Марбелья понравится любителям шопинга, изысканных отелей и ресторанов, а также местных ремесел, гольфа и занятий спортом на открытом воздухе. Здесь туристам предложат услуги очень высокого качества, например, в Марбелье находится один из лучших европейских пляжей, Пуэрто Банус.
Побаловать себя изысканной кухней можно в историческом центре Марбельи в ресторанах и кафе, отмеченных звездами Мишлен. Аутентичные аллеи с тысячами цветов и растений являются неповторимой визитной карточкой этого места. Теплый микроклимат Марбельи делают ее раем для занятий спортом на открытом воздухе.
3. Амьен, Франция
Амьен. Фото: andre quinou / shutterstock.com
Вы бы хотели оказаться в тихой гавани каналов и плавучих садов, открыть для себя один из самых больших соборов во Франции и насладиться отличным семейным отдыхом? Тогда вам стоит отправиться в Амьен.
Это прекрасный город, занимающий четвертое место среди самых зеленых городов Франции. Будучи единственным французским городом, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Амьен отличается своей потрясающей архитектурой. Этот город был источником вдохновения для знаменитого Жюля Верна, который поселился здесь в 1871 году.
В Амьене проходит международный фестиваль садов в знаменитом парке Les Hortillonnages, признанным самым красивым городским парком в Европе. Также обязателен к посещению зоопарк Амьена, где можно увидеть исчезающие виды животных.
Прежде всего, Амьен — это город, где люди любят отдыхать. Это идеальное место, чтобы попробовать некоторые местные деликатесы или выпить прекрасного вина вечером на одной из многочисленных террас вдоль реки Сомма.
4. Пловдив, Болгария
Знаете ли вы, что Пловдив, помимо того, что это один из лучших европейских городов для путешествий в 2022 году, является старейшим городом в Европе и одним из самых древних в мире?
В городе находятся впечатляющие памятники древности — театр 1 века, Римский стадион 2 века, Древний Форум, прекрасные образцы римского мозаичного наследия, которые можно увидеть в Епископской базилике Филиппополя 4–6 века и многие другие.
Старый город — это культурный феномен, который очаровывает своими красивыми и богато украшенными домами эпохи Возрождения. Пловдив — это город тысячелетней истории и культуры. Древний и современный, космополитичный и романтичный, он очаровывает путешественников.
5. Лёвен, Бельгия
Лёвен. Фото: Juhanson / wikimedia.org
Лёвен — один из красивейших городов в самом сердце Бельгии, идеальное место для увлекательного круглогодичного отдыха с друзьями или семьей. Это уникальное место, признанное одним из «Лучших европейских направлений 2022 года». Благодаря своему богатому и разнообразному наследию, искусству, культуре, науке, гастрономии и шопингу, по этому городу хочется гулять и открывать для себя что-то новое.
В Лёвене все находится в нескольких минутах ходьбы или езды на велосипеде. Путешественники отмечают привлекательные торговые улицы города, где нет автомобилей. Бельгия — страна шоколада, пива и уникальной кухни, поэтому стоит заглянуть в одно из многочисленных уютных кафе и очаровательных ресторанов, которые можно найти на каждом углу. У Лёвена невероятно богатая история пивоварения, которая восходит к 1366 году. Это родина легендарной и всемирно известной пивоварни Stella Artois, и без сомнения европейская столица пива.