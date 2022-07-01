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ФСБ сорвала операцию украинской разведки по угону российских самолетов

ФСБ сорвала операцию украинской разведки по угону российских самолетов

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что служба вскрыла и пресекла операцию главного управления разведки министерства обороны Украины по угону боевых самолетов воздушно-космических силы России. По данным ведомства, операцию «курировали спецслужбы НАТО», пишет kommersant

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России»,— говорится в заявлении спецслужбы (цитата по ТАСС).

В распоряжении ФСБ оказались видеокадры, сделанные в рамках оперативной видеосъемки. По данным ведомства, сотрудники украинской военной разведки, «действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков и склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы».

В ФСБ отметили, что украинская военная разведка обещала заплатить до $2 млн российскому летчику за угон боевого самолета. Как следует из приведенных фрагментов переписки украинских разведчиков с российскими летчиками в мессенджерах, за готовность угнать самолет ГУР заплатило бы $4 тыс. авансом, которые планировалось передать через курьеров. На видео показан момент передачи этих денег, задержанный курьер и изъятые доллары. Из материалов ведомства следует, что угоняемый самолет планировалось посадить на аэродроме Канатово в Кировоградской области Украины.

В заявлении отмечается, что у планах по угону самолетов якобы участвовал главный расследователь Bellingcat Христо Грозев (признан Минюстом России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией). Кроме того, штурмана угоняемого на Украину планировалось отравить клофелином. Препарат был доставлен в Волгоград.

В ФСБ отметили, что пособники и сотрудники украинских спецслужб задействованные в этой операции, установлены. Украинская сторона и НАТО пока никак не комментировали данное сообщение.
  • Вчера, 09:39
  • DTV
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