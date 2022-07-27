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Появились подробности уникального проекта Саудовской Аравии

Появились подробности уникального проекта Саудовской Аравии

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман представил подробный проект строительства зеркального экогорода The Line.

Проект The Line анонсировали в январе 2021 года. Мухаммед бен Салман рассказывал, что весь город будет состоять из двух длинных небоскребов, составляющих одну линию протяженностью 170 км.

Появились подробности уникального проекта Саудовской Аравии

Город собирались построить в три уровня, без автомобильных дорог, со всей необходимой инфраструктурой. Под землей разместят транспорт и весь сервис для жителей поселения, а снаружи, на природе, будут жить люди.

Принц Мухаммед обещал, что в нем не будет автомобилей и загрязнения окружающей среды, передает moya-planeta.ru

Появились подробности уникального проекта Саудовской Аравии

Теперь компания NEOM, которая занимается разработкой проекта, сообщила новые подробности. Высота города составит до 500 метров (150 этажей), ширина — всего 200 метров. На площади в 34 км² планируется поселить до 9 млн жителей. В городе-линии будет идеальный климат на протяжении всего года, и люди смогут наслаждаться окружающей природой во время пеших прогулок — компания обещает разбить множество парков.

У горожан будет доступ ко всем необходимым для жизни и досуга объектам The Line в пяти минутах ходьбы. Из одного края города в другой можно будет доехать по высокоскоростной железной дороге за 20 минут. В городе построят спортивный стадион и даже пристань для яхт. Обеспечивать жителей едой планируется за счет вертикального земледелия. Горожане будут платить по подписке за завтрак, обед и ужин.

Стоимость строительства всего комплекса сейчас оценивается примерно в 1 триллион долларов. По всей видимости, большую часть денег вложит правительство Саудовской Аравии, что и неудивительно, ведь наследный принц — председатель совета директоров NEOM. По планам, срок завершения амбициозного проекта — 2030 год.
  • Сегодня, 09:57
  • DTV
  • Просмотров: 2
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