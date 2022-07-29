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В ПМР отреагировали на возможный выход Молдовы из миротворческой операции

В ПМР отреагировали на возможный выход Молдовы из миротворческой операции

Миротворческую деятельность в Приднестровье могут перестроить в случае выхода Молдавии из миротворческой операции, заявил в беседе с РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК - коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье) Олег Беляков.

"Гипотетический выход Молдовы из миротворческой операции вернет к ситуации 1992 года, изменит весь расклад взаимоотношений всех составляющих, в том числе ОКК, Объединенного военного командования, военных наблюдателей и всего остального. Мы совместно с российским контингентом готовы перестроить нашу деятельность и продолжить операцию", - подчеркнул Беляков.

Он напомнил, что миротворческая операция проводится в трехстороннем формате, в ней участвуют военнослужащие из России, Молдавии и Приднестровья. Существуют определенные механизмы ее функционирования.

29 июля отмечается 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины,которая в 1995 г. присоединилась в качестве посредника к переговорному процессу. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

Ранее сообщалось , что Украина временно отзывает своих военных наблюдателей из Приднестровского региона Молдовы.

Посол Украины в РМ Марк Шевченко оповестил об этом решении официального Киева Объединенную контрольную комиссию (ОКК).

"Считаю необходимым подчеркнуть, что временная приостановка деятельности украинских военных наблюдателей не может трактоваться как прекращение участия Украины в Совместных миротворческих силах в зоне безопасности Молдовы и других механизмах приднестровского урегулирования, участником которых является Украина", - говорится в письме украинского посла на имя ОКК.
  • Сегодня, 12:33
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