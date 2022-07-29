Министерством госбезопасности установлены факты приобретения и вывоза на территорию Украины военной формы пограничников Приднестровья и знаков отличия силовых структур ПМР. В ведомстве не исключают, что сделано это с целью организации провокаций для дискредитации нашего государства, сообщает novostipmr.com
13 июля житель Одесской области Константин Лупша 1973 года рождения, зарегистрированный в селе Славяносербка прибыл в Тирасполь, чтобы приобрести и передать на Украину 8 комплектов военно-полевой формы — той, что летом носят местные пограничники. По словам Лупши, с такой просьбой к нему обратился родственник Юрий Ратников, который служит в украинских Погранвойсках, сообщает eadaily.com
«Гражданин Украины приобрёл на территории Приднестровской Молдавской Республики полевые летние камуфлированные костюмы, нарукавные знаки, погоны, обозначающие различные воинские звания, а также нашивки с группой крови», - сообщили в МГБ.
Лупша приехал в Тирасполь через Молдову, сделав крюк из Славяносербки на Паланку. Ехал почти 4 часа, специально для того чтобы купить военное обмундирование. А затем сразу же, не задерживаясь где-либо, уехал в Украину и снова через Молдову.
В МГБ ПМР также установили, что Лупша возглавляет организацию, которая оказывает помощь одной из силовых структур Украины.
«По имеющейся информации, Константин Лупша является руководителем украинского общественного объединения «Сербские патриоты». Данная организация оказывает содействие пограничным военным формированиям Украины. Члены организации ежесуточно задействованы в охране и защите Государственной Границы Украины».
Задержанный рассказал, что первую партию формы он тогда без проблем передал через границу в обход приднестровского КПП. Когда Лупша во второй раз приехал в Тирасполь с супругой и дочерью, оперативники Госбезопасности уже вели за ним скрытое наблюдение. В центре столицы Лупшу с родней задержали. В Тирасполе предполагают, что форма приобреталась для дискредитации приднестровских военных, пишет eadaily.com
«Обмундирование с приднестровскими знаками отличия могут быть использованы для некой пропагандистской аферы спецслужбами Украины», — не исключили в МГБ, еще раз предупредив, что Приднестровье не вынашивает агрессивных планов в отношении соседнего государства.
Константина Лупшу задержали, когда он приехал за формой во второй раз. Докупать майки, кепки и шевроны приднестровского образца. В первый раз ему удалось приобрести лишь половину того, что просил заказчик. Как признался на допросе задержанный Лупша, обмундирование понадобилось не ему, а его родственнику Юрию Ратнику — действующему сотруднику погранслужбы Украины. Именно Ратник якобы просил купить форменную одежду приднестровских пограничников. Целых 8 комплектов. И даже выделил на это большую сумму денег.
Приводим фрагмент допроса Лупши:
- Юра Ратник служит на заставе, пограничник, прапорщик, наверное. Подошел, чтобы я купил камуфляж пограничный.
- Что именно за комплекты?
- Именно пограничная форма, которую сейчас носят.
- Какого государства?
- Приднестровской Молдавской Республики.
- Он сказал, камуфляжи и нашивки, все на нём.
- Он дал деньги?
- Да он дал же 800 долларов
- На форму чисто дал 800 долларов?
- Да.
Форму через официальный пункт пропуска не вывозил. Лупша в прошлом сам пограничник и знал, где есть лазейки. Злоумышленники всё продумали заранее. Обмундирование он оставил в обусловленном месте на приднестровско-украинской границе в районе Ближнего Хутора, откуда его подельники переправили его на территорию Украины.
Если даже предположить, что военная форма гражданами Украины была куплена для личных нужд, то зачем потребовались погоны и шевроны приднестровских пограничников, и в таком количестве? В Министерстве госбезопасности сразу заподозрили, что приобретена она для дискредитации приднестровских военных.
Вот, что по этому поводу сообщил Лупша на допросе:
- Как вы считаете, для чего вашему родственнику Юрию, который является военнослужащим пограничных войск Украины, понадобилось 8 форм приднестровского образца? Пограничной формы. Для чего?
- Ну, аферу какую-нибудь. Или провокацию. Иначе для чего?
В апреле этого года МГБ уже разоблачило провокации с военной формой. Тогда целью злоумышленников было очернить репутацию российских военнослужащих. Напомним, Ион Лозан из Кишинёва, организатор диверсии у Тираспольского военкомата и агент силовых структур Молдовы устроил странную фотосессию. Подкупив за 600 долларов двух граждан, он снял компрометирующее видео якобы с офицерами Российской армии, решившими красиво отдохнуть с девушкой лёгкого поведения. Следствие установило: в съемке принимала участие 25-летняя Анастасия Николау - проститутка из Кишинева. Именно она явилась обольстительницей и, как выяснилось позднее, должна была стать жертвой «российских ребят», которые потом якобы «избили и изнасиловали несчастную девушку».
Сейчас в Министерстве госбезопасности не исключают провокаций, с использованием уже приднестровского обмундирования, со стороны Украины. В ведомстве подчёркивают официальную позицию государства: Приднестровье — территория мира и не вынашивает агрессивных планов в отношении соседних государств. А какова дальнейшая судьба задержанного Константина Лупши — разберётся следствие.