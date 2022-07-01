Национальный банк Украины ужесточил требования к пунктам обмена валют. Теперь операции должны фиксироваться на видео, а информацию о курсах запрещено выставлять на табло. Об этом сообщается на сайте НБУ.
Появились негативные тенденции в работе обменников, которые начали искусственно повышать наличный курс, говорят в НБУ.
"Такое повышение курса выглядит безосновательным на фоне относительной стабилизации спроса и предложения в безналичном сегменте валютного рынка и может свидетельствовать об исключительно спекулятивных подходах к небанковским учреждениям", - говорится в сообщении.
Информация о курсах купли и продажи должна подаваться в стандартном виде - копии приказа, которая размещается на кассах. Информировать о курсах вне касс запрещено, в том числе привлекая внимание любыми цифровыми значениями или символами (табло). Обменники снова обязаны подавать информацию в Реестры, в которых осуществляются валютные операции, которые предусматривают использование наличных денег в национальной или иностранной валютах.
Процесс купли-продажи валют должен осуществляться с обязательным видеонаблюдением. Кроме того, есть ряд требований к помещениям пунктов обмена валют, в том числе, НБУ пересмотрит технические требования к кассам.
Для усиления контроля информация об используемых терминалах будет передаваться в Национальный банк. Это позволит усилить налоговую дисциплину, поскольку обменники уклоняются и практически не платят налог на прибыль.
В Нацбанке утверждают, что небанковские валютообменники, на которые приходится три четверти официального наличного рынка, начали искусственно повышать курс в наличном сегменте валютного рынка, поддерживая фактически существование "банкоматного туризма", заявил Национальный банк Украины и ввел ограничения в их работу.
"Такое повышение курса выглядит безосновательным на фоне относительной стабилизации спроса и предложения в безналичном сегменте валютного рынка и может свидетельствовать об исключительно спекулятивных подходах к курсообразованию небанковскими учреждениями", -говорится в пресс-релизе регулятора.
Как ранее сообщалось, курс гривны к доллару, несмотря на ряд попыток Нацбанка остановить его от снижения, на этой неделе пробил уровень 40 грн/$1 и к концу недели в небанковских обменниках составлял уже 41 грн/$1.
"Национальный банк считает, что расшатывание ситуации с наличным курсом во время войны для получения дополнительной маржи в сегменте, где покупает валюту население, недопустимо", - подчеркнул регулятор.