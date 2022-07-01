29 июля в Молдове отмечали государственный праздник - День Конституции. Его особенно отметили в Парламенте республики. Народные избранники "подумали о своих гражданах" и ушли в отпуск молдавские депутаты под «Ще не вмерла Україна». Гимн Украины исполнил хор из Винницы. А вот гимн Молдовы видимо звучал в это время в другом месте. Оно и понятно:
газ из Румынии, электричество — из Украины.
«Газпром» молчит - заявляют в Молдове СМИ, не отвечая на вопросы молдавского правительства о дальнейшем сотрудничестве. Власти не особо и горят желанием договариваться , а потому ищут запасной вариант.
Майя Санду на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом высказала желание покупать газ у Румынии и причем, чем быстрее, тем лучше. Потому что не за горами холодный период года, и крайне важно, чтобы граждане не мерзли зимой.
Румынский президент пообещал, что правительство его страны в ближайшие три дня рассмотрит варианты помощи Молдове с поставками газа. Но четко заверил, что Румыния Молдову не оставит в беде, пишет newsmaker
С поставщиками электричества тоже определились, по крайне мере - на август. Как сообщил Андрей Спыну, закупать электроэнергию в августе, кроме МолдГРЭС, Молдова будет у украинских компаний «Укргидроэнерго» и «Энергоатом». Они будут поставлять 30% недостающего объема за $77 за Мвт•ч. МолдГРЭС поставит 70% по $59,9 за Мвт•ч. Поэтому пообещали, что тариф для потребителей в ближайшем месяце не изменится.
Делегация ЕС и посол Янис Мажейкс поздравили граждан Молдовы с 28-й годовщиной со дня "принятия Конституции, которая заложила основы для установления демократии и верховенства права в Республике Молдова.
"Конституция - символ борьбы народа за свободу, демократию и права человека, она напоминает каждому гражданину об обязанности верно служить стране, любой ценой защищать суверенитет и независимость РМ", - говорится в поздравлении, сообщил point.md
При этом, Гимном Украины завершилась весенняя сессия парламента Республики Молдова. Его исполнил хор из Винницы, передает aif.md
"Slava Ukraini!" - прокомментировал перформанс депутат PAS Думитру Алайба, который во время отпуска отправится в Барселону. Напомним, 29 июля, состоялось последнее заседание парламента в рамках весенней сессии. У депутатов начался отпуск.
По мнению пользователей социальных сетей и некоторых оппозиционеров, исполнение гимна Украины в молдавском парламенте – это обычная «показуха» и стремление быть в тренде, навязанном извне, пишет bloknot-moldova
Ранее издание «Блокнот Молдова» сообщало о том, как некоторые беженцы из Украины "затариваются" за счет Молдовы бесплатными товарами и уезжают обратно домой.
Историей поделился один из пользователей социальной сети, рассказавший, как десятки украинцев получают тут совершенно бесконтрольно бесплатные продукты, непродовольственные товары, купоны на тысячи леев из магазинов, и уезжают на Украину.
- "Сегодня человек из Украины похвастался, что он получил гуманитарную помощь в Кишиневе 3 раза. Утром приехали пять человек из Одесской области, каждый из них получил помощь в трех разных пунктах распределения.
Они набили багажник машины гуманитарной помощью, а после трапезы благополучно поехали обратно в Одессу.
Он уже позвонил и сказал, что они благополучно доехали, при этом все очень довольны.
Все они получили рыбные консервы, паштеты, макароны, крупы, коробки, полные продуктами питания!
Кроме того, они получили бытовую химию, шампунь, зубную пасту и т. д.
Финансовую помощь они также получают в Молдове. Они также сказали, что Линелла (сеть супермаркетов – прим. ред.) предложила им купоны на 3000 леев, предназначенные для бесплатных товаров из этой сети магазинов. В конце месяца они приедут в Кишинев, чтобы получить товары по этим купонам.
Линелла, разве наши старики не заслуживают такой помощи?,
Мы помогаем иностранцам направо и налево без всякого учета.
Но для молдаван вообще ничего. Это издевательство.
Кто отвечает за раздачу помощи беженцам из Украины? Есть ли общая база данных? Когда они приехали? Когда беженцы уехали? Что они получили, где и сколько раз?" – пишет он.
Как то так... но вернёмся снова в Парламент Молдовы, может там есть ответы на все эти вопросы?
О том, что в Молдове 29 июля праздник - День Конституции, народным избранникам напомнил депутат ПСРМ Василий Боля, передает aif.md
"Сегодня красивый праздник. В этот день в 1994 году была принята Конституция. Давайте пожелаем здоровья тем, кто разработал этот документ, и тем, кто принял Конституцию, которой мы все сегодня руководствуемся", – сказал Боля.
Обычно объявление об отмечаемых в стране праздниках в начале заседания законодательного органа делает спикер парламента, однако в этот раз Игорь Гросу сразу перешёл к повестке.
Оно и понятно - работать нужно, учитывая мнение экономистов: "Молдове нужно 1,9 млрд долларов, чтобы пережить эту зиму"
Экономист Георге Костандаке заявил, что у Молдовы почти не осталось времени, чтобы решить многочисленные кризисы, а нынешнее правительство PAS должно отправиться в Москву для переговоров с "Газпромом".
Экономист отметил, что, когда Андрей Спыну подписал протокол с "Газпромом", PAS хвасталась, что именно молдавская сторона навязывает условия, в том числе формулу расчета. По подсчетам эксперта, для того, чтобы Молдова пережила эту зиму, нужна огромная сумма в 1 миллиард 900 миллионов долларов США только для оплаты газа, сообщает n4.md
По мнению Георге Костандаке, Российская Федерация не хочет заключать с молдавской стороной еще один контракт, поскольку нынешнее руководство продемонстрировало недипломатическое поведение.
«Русские дадут нам газ, но не по той цене, которую мы бы хотели. Формула расчета цены была предложена нами, форма оплаты также была нами предложена. Молдова также выступила с идеей аудита исторических долгов. "Газпром" принял все эти условия», — отметил эксперт.
Чтобы Молдова вышла из зимы, ей нужно не менее 1,9 миллиарда долларов США, также заявил Костандаке.
«Доля Молдовы в потребностях Европейского Союза составляет 0,0000002. Нас в принципе не существует. Те деньги, которые должны быть даны нам в качестве поддержки, должны прийти. Но у нашей страны есть другие возможности и другие ресурсы, внутренние, которые следует использовать. С 44% теневая экономика достигла 68%. У нас также есть государственный бюджет. Деньги есть, но надо наводить порядок", - сказал экономист.
По мнению Георге Костандаке, молдаване должны выйти на улицы и потребовать от правительства выплаты компенсаций за природный газ, учитывая тот факт, что они хвастались тем, что навязали россиянам условия и формулу расчета цены на газ.
О том, что люди в Молдове шокированы тем, как они сейчас живут, и пока не полностью осознают массовый рост цен на все товары и услуги, а самое большое бремя на них ляжет зимой, когда придется платить огромные счета за отопление,заявил лидер Профессионального движения «Сперанца-Надежда» Андрей Доникэ
Доникэ: "Подадим в суд на РМ за несоблюдение обязательств перед гражданами" -
Андрей Доникэ, лидер Профессионального движения «Сперанца-Надежда», заявил, что через месяц он организует протест, а "сотни тысяч граждан подадут в суд на государство на том основании, что они умирают от голода". Заявления были сделаны в эфире передачи Morari.live на телеканале N4.
Доникэ обратил внимание на то, что обещанные правительством более дешевые дрова на самом деле очень дорогие, потому что их транспортировка стоит больших денег. Также Доникэ утверждает, что существует незаконная схема, а те, кто перевозит дрова, не платят налоги государству. Он утверждает, что в настоящее время большая часть хищений осуществляется через Moldsilva, пишет point.md
«Минимальная пенсия должна быть 4185 леев. Как сегодня пенсионер может купить дрова по 1500 леев за кубометр, когда пенсия составляет 2000 леев? Еще и не все получают эти 2000. Дело власти, где взять деньги. Это они обещали хорошие времена. Если нет, то мы выведем людей на улицу и покажем власти, что они лжецы», — заявил Андрей Доникэ.
«Да, я обещаю протесты, иначе невозможно. Я год ничего не говорил о PAS, дал им время. Теперь люди звонят мне, чтобы сказать, что они голодают и спрашивают, что делать дальше», — сказал Доникэ.
В связи с этим, Доникэ, который также является лидером политического движения, объявил, что максимум через месяц он выведет народ на уличные протесты. Более того, он обещает иной вид протеста, более эффективный и продуктивный.
«Мы разрабатываем концепцию, чтобы люди не выходили на улицу просто и не теряли время зря, а после этого кто-то получит высокие должности, а народ снова останется ни с чем. Согласно ст. 47, государство обязано обеспечить достойную жизнь гражданам, и мы в суде будем требовать минимум достойной жизни. Убежден, что в ЕСПЧ это дело будет выиграно. Государство должно будет выплачивать ежемесячную пенсию в размере 4185 леев", - отметил лидер Профессионального движения "Сперанца-Надежда".
И в завершении, на десерт и на подумать: зачем прилетал российский «поп-король»в Молдову.
В Молдову неожиданно прилетел на чартерном рейсе Филипп Киркоров. Но дальше аэропорта его не пустили и пришлось улететь обратно. Представитель певца поведала, что на границе Филиппу объяснили, что туристов сейчас не пускают из-за чрезвычайной ситуации в стране. Однако в официальной версии пограничников говорится, что иностранный гражданин «не соответствует всем условиям для въезда».
Так зачем прилетал российский «поп-король»? Неужто вернуть взятые у Шора деньги на несостоявшийся концерт? Об этом пока ничего неизвестно. Но адвокат Марины Таубер сообщил, что певец прибыл в республику по их просьбе «как важный свидетель по делу арестованного депутата». И «молдавские власти боятся правдивых показаний Киркорова», пишет newsmaker.md