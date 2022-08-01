В августе закупочная стоимость газа, поставляемого в Молдову, составит 1458,5 долларов США за тысячу кубометров. Об этом написал в соцсетях глава компании Вадим Чебан. Это неизбежно приведет к росту стоимости «голубого топлива» для конечных потребителей. Однако в будущем отопительном сезоне массовых компенсаций за отопление уже не будет. Власти подумали и решили, что итак компенсировали, даже тем, кто не нуждался в государственной поддержке. В итоге, получат социальные компенсации только те, кто сможет доказать, что нуждается в них.
Тем временем, президент РМ Майя Санду объяснила невыполненные предвыборные обещания украинским кризисом. Дескать, «хорошие времена», которые были обещаны избирателям никак не наступят из-за происходящего у соседей. Она заявила, что теперь властям труднее выполнить предвыборную программу. Кроме того, приходится закупать дорогой газ, пишет tsargrad
Заодно Санду выразила огорчение из-за того, что не все в стране понимают, почему так получилось. В итоге в Молдове за все годы независимости зарегистрирована самая высокая инфляция – официально она превысила 32 %. П продукты питания выросли в цене на 34 %. И о реальной ситуации провластные экономисты предпочитают умалчивать.
Отметим, что после длительного энергетического кризиса, который разразился осенью прошлого года, «Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет. Этому предшествовали длительные переговоры и обсуждение даже исторических долгов. Задолженность Молдовы за газ оценивается в $709 млн, сообщает kommersant
В итоге Молдова получила рыночную цену и обязательство провести профессиональный аудит. Однако за выполнение контракта в части финансового аудита Кишинев пока толком и не принимался, всячески его оттягивая.
Вице-премьер--министр инфраструктуры РМ Андрей Спыну в мае заявил, что надо пересмотреть условия контракта с «Газпромом», а также призвал поискать других поставщиков газа. Известно, что Румыния обещала помочь и не бросить в беде, вот только тариф судя по всему будет ещё выше.
Сегодня глава Еврокомиссии призвала «готовиться к худшему»
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предупредила о серьезных последствиях для Европы на фоне ситуации с поставками газа и призвала страны ЕС готовиться к наихудшему варианту развития событий. Подобную позицию она выразила в интервью испанской газете El Mundo, опубликованном 1 августа.
«Поскольку Россия уже полностью или частично прекратила поставлять газ в 12 стран, входящих в Евросоюз, мы все должны быть готовы к худшему сценарию», — констатировала председатель ЕК.
Она также призвала страны ЕС продемонстрировать сплоченность, отметив, что ответственность за перебои с поставками газа в Европу якобы лежит на России.
«Мы должны оставаться едиными, потому что единственные виновные в этом энергетическом кризисе находятся в Москве и больше нигде», — утверждала фон дер Ляйен.
Политик также отметила, что часть стран ЕС находятся в более зависимом положении от поставок российского газа «из-за своего географического положения или из-за своих суверенных решений в области энергетической политики». По ее словам, в настоящее время данные государства еще «более уязвимы», а проблемы с экспортом энергоресурса в любую из этих стран становятся «потрясением для всей Европы». «Наши экономики неразрывно взаимосвязаны через единый рынок», — пояснила политик.
По утверждению фон дер Ляйен, Евросоюз предпринимает меры по диверсификации географии поставок газа и уже выработал ряд соглашений «с более надежными энергетическими партнерами».
«Мы уже достигли рекордных объемов поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США, возрастает экспорт газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира или государств Каспия — из все большего числа стран мира», — отметила глава ЕК.
По ее словам, за первое полугодие 2022 года Евросоюз дополнительно импортировал 38 млрд куб. м СПГ и газа по «газопроводам, идущим не из России».
«Это более чем компенсирует сокращение на 28 млрд куб. м поставок газа по российскому газопроводу („Северный поток“)», — резюмировала фон дер Ляйен.
В рамках мер по более солидарному распределению газа среди государств ЕС глава Еврокомиссии призвала Испанию перенаправить поставки СПГ в другие страны объединения, а также более активно использовать газопровод, идущий во Францию. «Это поможет (нуждающимся странам) обеспечить достаточные поставки газа», — резюмировала она.
Напомним, что Совет ЕС принял 26 июля предложенный Еврокомиссией план добровольного сокращения потребления газа в ЕС на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. По мнению фон дер Ляйен, данный шаг «позволит покрыть часть потребностей Европы в газе в зимний период». План также предусматривает возможность перехода к уже обязательной фазе сокращения потребления на аналогичные 15%, если ЕК сочтет, что в ЕС возникла угроза прекращения поставок, и объявит чрезвычайную ситуацию на уровне Евросоюза в сфере энергетической безопасности.