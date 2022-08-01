Русский певец SHAMAN выступил на прошедшем 30 июля фестивале "Гуляй город". Иммерсивный фестиваль проводился Фондом Святителя Василия Великого совместно с администрацией городского округа Чехов и при поддержке Фонда президентских грандов. На сцене певец исполнил несколько песен, одна из которых - "Встанем" действительно может считаться композицией пророческой. Её Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, написал в январе этого года, а 23 февраля, за день до начала специальной военной операции, песня, посвящённая погибшим героям России, была выложена в Сеть. Написал 2 января, 23 февраля выложил, а 24-го мир изменился.
"Эту песню я сочинил недавно и неожиданно для себя! Её как будто бы кто-то продиктовал мне сверху" - написал SHAMAN на своём канале в youtube.com
Написанные строки и исполнение пророческой песни не могут оставить слушателей равнодушными.
На сегодняшний день клип на песню "Встанем" собрал более 20 миллионов просмотров, пронзительные слова песни за эти месяцы нашли отклик в сердцах миллионов русских людей: её поют курсанты военных училищ, с ней запускают видеоролики и подпевают на концертах исполнителя.
На фестиваль "Гуляй город" певец приехал с двумя композициями. Вторая под названием "Я — русский!". Песня, выпущенная чуть более недели назад мгновенно стала популярной, собрав миллионы просмотров. Буквально за сутки — на первом месте в трендах YouTube