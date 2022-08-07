Dnestr.TV

 
0

Президент Украины Зеленский утвердил новую награду

Президент Украины Зеленский утвердил новую награду

Президент Украины Владимир Зеленский в минувшую пятницу учредил новую медаль «За оборону Украины».

Как пишет RG.RU, рисунок на лицевой стороне награды недвусмысленно отсылает к нацистской свастике.

Согласно указу, медалью будут награждать военнослужащих и работников вооруженных сил Украины, а также разведчиков, принимавших участие «в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны» страны.

Также ее получат граждане и волонтеры, внесшие «весомый вклад в укрепление обороны».

На лицевой стороне медали изображен трезубец на фоне мечей, скрещенных таким образом, что образуют стилизованную свастику.

«Бежали к польской границе»: австралийский наемник рассказал об украинской службе

В соцсетях уже отреагировали на появление этой награды. Там сделали вывод, что у Зеленского уже совсем отбросили стеснения по поводу следования нацистской идеологии.
rg.ru
  • Сегодня, 19:52
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • Спасибо за Мир!
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Прекрасная разведчица и любовь черкесского князя, или К ...
  • «Газпром» не хочет слушать Молдову по изменениям услов ...
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • Спасибо за Мир!
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Прекрасная разведчица и любовь черкесского князя, или К ...
  • «Газпром» не хочет слушать Молдову по изменениям услов ...
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна