Президент Украины Владимир Зеленский в минувшую пятницу учредил новую медаль «За оборону Украины».
Как пишет RG.RU, рисунок на лицевой стороне награды недвусмысленно отсылает к нацистской свастике.
Согласно указу, медалью будут награждать военнослужащих и работников вооруженных сил Украины, а также разведчиков, принимавших участие «в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны» страны.
Также ее получат граждане и волонтеры, внесшие «весомый вклад в укрепление обороны».
На лицевой стороне медали изображен трезубец на фоне мечей, скрещенных таким образом, что образуют стилизованную свастику.
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В соцсетях уже отреагировали на появление этой награды. Там сделали вывод, что у Зеленского уже совсем отбросили стеснения по поводу следования нацистской идеологии. rg.ru