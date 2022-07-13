Правительство Молдовы заключило контракт на аудит долга перед «Газпромом», причем сразу с двумя компаниями, хотя до этого не могло найти ни одной
Агентство публичной собственности РМ подписало контракт на закупку услуг независимого финансового и юридического аудита долга «Молдовагаз» перед «Газпромом» и «Факторинг-Финанс».
Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, сообщает point.md.
Аудит будет проведен компаниями Wikborg Rein Advokatfirma AS из Норвегии и Forensic Risk Alliance & Co из Великобритании.
По словам министра, обе компании обязуются провести аудит долгов за газ, поставленный на правый берег Молдовы до 30 января 2023 года.
Контракт заключен в ходе процедуры прямых переговоров на основании распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 13.07.2022. Исторический долг составляет $440 млн, вместе с пеней эта сумма выросла до $700 млн.
- Почему вдруг правительство PAS заключило контракт на аудит долга перед «Газпромом», причем сразу с двумя компаниями, хотя до этого не могло найти ни одной? – задался вопросом журналист Илья Киселев.
Всё дело в непередаваемом ощущении, которое у нас в народе носит название «арде кур», и которое вдруг охватило руководство нашей страны. В преддверии зимы стало понятно, что если «Газпром» -таки прикрутит кран, то найти альтернативу не получится и никто помочь не сможет.
Что известно об этих двух компаниях?
Wikborg Rein Advokatfirma
AS Wikborg Rein Advokatfirma AS — одна из крупнейших юридических фирм Норвегии в области международного коммерческого права. Компания помогает национальным и международным компаниям в частном и государственном секторах.
Помимо центрального офиса в Осло, у компании есть офисы в Бергене, Лондоне, Сингапуре и Шанхае. Кроме того, она также присутствует в Бразилии через своего партнера Vieira Rezende.
Forensic Risk Alliance
С 1999 года Forensic Risk Alliance работает по всему миру для решения сложных криминалистических проблем для международных клиентов.
Как сообщает noi.md компания предоставляет экспертные услуги в области судебно-бухгалтерской экспертизы, расследований в нескольких юрисдикциях, мониторинга корпоративного соответствия, споров и арбитража, управления данными и судебной экспертизы, комплексного анализа данных, консультирования по обнаружению электронных данных, расчетов нормативных нарушений, расчетов прибыли и платежеспособности (ATP), соответствия и оценки рисков, борьбы с отмыванием денег (AML) и санкций.
«Мы поддерживаем различные мониторы соответствия, консультируем по вопросам конфиденциальности данных и передачи данных между юрисдикциями, а также обладаем опытом в области электронного обнаружения, который повышает наши навыки судебного учета и анализа данных», — сообщили представители Forensic Risk Alliance.
Отметим, что обе компании обязуются провести аудит долгов за газ, поставленный в Республику Молдова, правобережье, до 30 января 2023 года. Контракт заключен в ходе процедуры прямых переговоров по распоряжению Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 13 июля 2022 года.
Напоминаем, что 8 февраля в «Газпроме» отметили, что правительство Республики Молдова установило условия найма аудитора без учета предложений российской стороны. Учреждение подразумевает, что результаты возможной проверки могут быть не признаны российской стороной.
9 февраля Андрей Спыну заявил, что власти Республики Молдова действуют в соответствии с протоколом переговоров о начале независимой проверки.
В то же время Андрей Спыну предполагает, что «Газпром» хотел бы, чтобы «Молдовагаз» инициировал проверку собственного долга, но отмечает, что это невозможно. Уточняется, что под фразой «молдавская сторона» в протоколе переговоров подразумевается правительство Республики Молдова и АРР.
Аудит должен быть готов к 1 мая 2022 года, но премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что аудит по долгу «Молдовагаз» перед концерном «Газпром» не будет готов к указанному сроку. И это несмотря на то, что этот срок был установлен ранее. Причина задержки в том, что процесс закупки не был успешно завершен.