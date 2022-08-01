Молдова наконец-то определилась с международными компаниями, которые проведут аудит исторической задолженности АО «Молдовагаз» перед российским «Газпромом» и компанией «Факторинг-Финанс». Агентство публичной собственности подписало контракт на соответствующие услуги с норвежской аудиторской компанией Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской фирмой Forensic Risk Alliance & Co.
Договор заключен без проведения тендера, в ходе процедуры прямых переговоров на основании распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 13 июля 2022 года. В соответствии с контрактом, аудиторы должны завершить комплексную оценку исторических долгов АО «Молдовагаз» за газ, поставленный в Молдову (без учета приднестровского региона) до 30 января 2023 года, передает logos.press.md.
Напомним, что на проведении аудита настояла молдавская сторона в конце прошлого года при подписании пятилетнего договора с «Газпромом» на поставку природного газа в Молдову. Он вступил в силу 1 ноября 2021 года. Составной частью тех договоренностей стал дополнительный Протокол об действиях сторон по урегулированию спорных моментов в двусторонних отношениях. Его подписали вице-премьер Молдовы Андрей Спыну и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Один из ключевых пунктов документа - проведение международного аудита долга «Молдовагаз» в размере $709 млн.
Согласно договоренностям, Молдова должна была организовать аудит и представить его результаты «Газпрому» до 1 мая 2022 года. После этого стороны были намерены подписать дополнительное соглашение о погашении задолженности в течение пяти лет.
Хотя в конце января 2022 года Агентством публичной собственности был объявлен тендер по отбору международного аудитора, правительство признало его несостоявшимся из-за несоблюдения условия об участии не менее двух зарубежных компаний.
И вот в результате прямых переговоров контракт подписан с норвежской и английской компаниями. В правительстве Молдовы подчеркивают, что Wikborg Rein Advokatfirma AS и Forensic Risk Alliance имеют богатый опыт работы в качестве международных аудиторов по всему миру, неоднократно привлекались в качестве независимых структур по разрешению сложных криминалистических и экономических проблем клиентов из разных стран. Обе компании также предоставляют экспертные услуги в области судебно-бухгалтерской экспертизы, мониторинга корпоративного соответствия, споров и арбитража, комплексного анализа данных и т.д.
Казалось бы, Молдова сделала нужный шаг к исполнению своих обязательств по проведению международного аудита долгов «Молдовагаз», и в начале следующего года можно будет ставить точку в этом вопросе, вокруг которого на протяжении всего периода после подписания контракта с «Газпромом» не утихают страсти и спекуляции.
Однако, многие эксперты считают, что правительство Молдовы, наоборот, сделало все возможное, чтобы подогреть нездоровый интерес к этой теме. Прежде всего, многих возмущает факт назначения аудиторов путем прямых переговоров, а не в результате тендера. Бывший вице-премьер Александр Муравский прямо назвал это «шулерством». Вызывает удивление и то, что проведением аудита займутся сразу две компании, услуги которых стоят недешево.
А известный журналист и политик Дмитрий Чубашенко обратил внимание на другой нюанс. В начале марта этого года английская компания Forensic Risk Alliance выступила с резким заявлением относительно «кризиса в Украине», в котором осудила российскую сторону. «Вряд ли «Газпром» посчитает такую компанию объективным аудитором», - констатирует в связи с этим Дмитрий Чубашенко.