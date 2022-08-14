Dnestr.TV

 
0

В украинском городе Александрии снесён бюст писателя Максима Горького

В украинском городе Александрии снесён бюст писателя Максима Горького

Акт вандализма совершён по распоряжению властей Кировоградской области. На кадрах видно, как трактор с помощью ковша срывает с пьедестала бронзовый бюст писателя. По данным исполкома горсовета Александрии, памятник разместили на территории коммунального предприятия до окончательного решения властей о судьбе монумента, пишет eadaily.com.

«Сжигание книг, разрушение памятников… Где-то уже это было!» — прокомментировал в своём телеграм-канале один из лидеров байкерского клуба «Ночные волки» председатель комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Московской области Алексей Вайц.
EADaily дополняет, что несколько дней назад на контролируемой Киевом территории Донбасса — в городе Часов Яр — жертвой государственных вандалов также стал памятник Максиму Горькому. Скульптуре просто оторвали голову.

В украинском городе Александрии снесён бюст писателя Максима Горького
Максим Горький без головы в г. Часов Яр. Иллюстрация: t.me/AleksandrSemchenko

Стоит добавить, что Горький весьма скептически относился к «украинству» как к государственному проекту. В частности, эмигрантская газета «Возрождение» писала 26 июля 1928 года:

«Горький заявил резко и категорически, что считает украинский язык лишь „наречием“, относится самым отрицательным образом к украинскому „самостийничеству“, даже перекрасившемуся в красный советский цвет, и ни в коем случае не даёт разрешение на издание собрания своих сочинений. То есть его согласие, несомненно, приобретет характер политического акта — будет истолковано самостийниками как некоторое оправдание и даже одобрение их позиций».
eadaily.com

  • Вчера, 21:07
  • DTV
  • Просмотров: 29
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • Спасибо за Мир!
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Прекрасная разведчица и любовь черкесского князя, или К ...
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • МИД Молдовы подтвердил блокирование ротации военных Рос ...
  • Киев готовит провокацию на границе Приднестровья?

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • Спасибо за Мир!
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Прекрасная разведчица и любовь черкесского князя, или К ...
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • МИД Молдовы подтвердил блокирование ротации военных Рос ...
  • Киев готовит провокацию на границе Приднестровья?
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна