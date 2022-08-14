Акт вандализма совершён по распоряжению властей Кировоградской области. На кадрах видно, как трактор с помощью ковша срывает с пьедестала бронзовый бюст писателя. По данным исполкома горсовета Александрии, памятник разместили на территории коммунального предприятия до окончательного решения властей о судьбе монумента, пишет eadaily.com.
«Сжигание книг, разрушение памятников… Где-то уже это было!» — прокомментировал в своём телеграм-канале один из лидеров байкерского клуба «Ночные волки» председатель комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Московской области Алексей Вайц. EADaily дополняет, что несколько дней назад на контролируемой Киевом территории Донбасса — в городе Часов Яр — жертвой государственных вандалов также стал памятник Максиму Горькому. Скульптуре просто оторвали голову.
Максим Горький без головы в г. Часов Яр. Иллюстрация: t.me/AleksandrSemchenko
Стоит добавить, что Горький весьма скептически относился к «украинству» как к государственному проекту. В частности, эмигрантская газета «Возрождение» писала 26 июля 1928 года:
«Горький заявил резко и категорически, что считает украинский язык лишь „наречием“, относится самым отрицательным образом к украинскому „самостийничеству“, даже перекрасившемуся в красный советский цвет, и ни в коем случае не даёт разрешение на издание собрания своих сочинений. То есть его согласие, несомненно, приобретет характер политического акта — будет истолковано самостийниками как некоторое оправдание и даже одобрение их позиций». eadaily.com