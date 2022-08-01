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"Молдовагаз" получил отсрочку на выплаты за импорт газа до 30 сентября

"Молдовагаз" получил отсрочку на выплаты за импорт газа до 30 сентября

Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям разрешила АО «Молдовагаз» в отступление от положений Таможенного кодекса продлить срок платежей прав импорта природного газа, транспортируемого по трубопроводам в апреле-августе, до 30 сентября.

Как передает «ИНФОТАГ», решение мотивируется необходимостью «обеспечить платежеспособность АО «Молдовагаз» по отношению к ПАО «Газпром» за поставленный газ в последующий период».

Комиссия также обязало правительство выделить агентству Moldsilva 64,2 млн. леев из резервного фонда, чтобы не допустить роста цен на дрова, отпускаемые населению в преддверии зимы. Это поможет сохранить цены на прошлогоднем уровне - 550-875 леев за складометр для твердых пород (акация, дуб) и 350-475 леев - для мягких пород.

По данным министерства окружающей среды, дров для закупки на первом этапе вполне достаточно и нет причин для создания ажиотажа.

Другим решением Комиссии приостановлена работа VIP-зала Кишиневского аэропорта «в целях обеспечения антитеррористической защиты объектов критической инфраструктуры». За исключением членов экипажа, доступ в здание будет запрещен пассажирам, работникам хозяйствующих субъектов или органов государственной власти, которые работают или в чьи функциональные обязанности входит деятельность в рамках аэропорта. Также Пограничная полиция будет помогать в проведении осмотра зданий и территории аэропорта, с целью выявления взрывоопасных материалов или веществ.
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