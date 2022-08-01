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В двух населённых пунктах Молдовы зарегистрированы вспышки африканской чумы свиней

В двух населённых пунктах Молдовы зарегистрированы вспышки африканской чумы свиней

В двух населённых пунктах Молдовы зарегистрированы вспышки африканской чумы свиней. Заболевание выявили у кабанов, обитающих вблизи села Бульбоака Новоаненского района, и у домашней свиньи в селе Чутулешть Флорештского района, передает aif.md.

По факту выявленных случаев проводится эпидемиологическая анкета, сообщили в НАБПП.

Африканская чума свиней (АЧС) – особо опасная заразная болезнь домашних, диких и декоративных свиней (минипигов), сопровождающаяся лихорадкой, угнетённым состоянием, нарушением гемодинамики – цианозом (посинением) или гиперемией (покраснением) кожи ушей, живота, хвоста, диареей, кровянистыми истечениями из носовой полости, клоническими судорогами, у супоросных свиноматок – абортами. Источником возбудителя являются больные, а также переболевшие, не имеющие клинических признаков и выделяющие возбудитель во внешнюю среду свиньи и дикие кабаны.

АЧС не представляет опасности для человека, но смертность восприимчивых животных достигает 100%.

  • Сегодня, 14:39
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