Хип-хоп-исполнитель Егор Крид и певец Михаил Шуфутинский выпустили совместный сингл под названием «3 сентября» — переосмысление одноименного хита Шуфутинского. Послушать его можно на всех популярных стриминговых площадках.
В новом треке Крид, как и Шуфутинский в 1994-м, рассказывает свою историю любви, которая закончилась 3 сентября. Рэпер также делает отсылку к главному хиту группы Marselle «Москва» и вспоминает день, когда произошло расставание: «Я календарь переверну, и там снова третье».
Шуфутинский специально для этого фита перезаписал ставший легендарным припев. Известные строчки он исполнил под мелодичный рэп-бит с элементами шансона.
«Год назад у меня появилась такая идея. Я встретился с Михаилом в ресторане, куда он приехал на новом джипе „майбаха“, в руках сигара — я понял, что рядом со мной биг-босс. Я закинул свою мысль и сказал, как я все это вижу, он согласился. В прошлом году, к сожалению, не срослось (подвел битмарь). Пару недель назад я был на гастролях в Турции, оставалось 3 недели до сентября, у меня вроде уже вышел летний хит, и можно было расслабиться, но я решил возобновить работу над старой идеей. Вдохновившись, за пару минут написал первый куплет и скинул аудио Михаилу, ему зашло. По прилету поехал на студию и прикоснулся к легендарному. Мы сделали с Алексом Давиа новый бит, новый темп, и вроде бы получилось не менее легендарно».
Егор Крид о работе над треком Михаил Шуфутинский рассказывает, что песня Игоря Крутого «Третье сентября» на стихи Игоря Николаева является знаковой и значимой в его творчестве. По его словам, ему понравилась идея записать ремейк, потому что он «всегда с радостью и интересом откликается на творческие предложения» и ему «импонируют музыкальные эксперименты и импровизации».
Вместе с треком Крид и Шуфутинский сразу же записали клип на новое «3 сентября». Смотрим.